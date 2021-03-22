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أعلنت وزارة التعليم عن تسجيل طلاب الابتدائي في نظام نور ، وقالت أنه يمكنكم إرفاق المستندات في نظام نور عبر حساب ولي الأمر لاستكمال عملية التسجيل، ولكن في البداية يجب عليكم تسجيل الدخول في حساب ولي الأمر وبعدها الضغط على إضافة الأبناء، وبعدها تسجيل الأبن عبر كتابة رقم الهوية والمعلومات الخاصة بالطالب وتحديد وظيفة ولي الأمر وإرفاق المستندات، وبعدها أكد طلبك بالضغط على تأكيد. المستندات المطلوب على نظام نور تستطيعون التسجيل عبر نظام نور السعودي عن طريق الدخول إلى نور ورفع المستندات التالية: نسخة طبق الأصل عن شهادة الميلاد الخاصة بالطالب يجب وجود ورقة تثبت مكان سكن الطالب نسخ عن سجل عائلة الطالب شهادات تؤكد قدرة الطالب على الدراسة وامتلاكه المهارات الأساسية وثيقة إيجار أو ملكية خاصة بمكان السكن. طريقة إرفاق المستندات في نظام نور في البداية قم بالدخول إلى بوابة نور تسجيل الدخول عبر كلمة المرور واسم المستخدم

عبر كلمة المرور واسم المستخدم اكتب الرمز المرئي

انقر على تسجيل الدخول

قم بالضغط على تسجيل الأبناء

أملئ بيانات التسجيل واضغط على أيقونة المرفقات

قم بملئ بيانات الطالب والمدرسة التي تتبع لمسكن الطالب

وبعدها اضغط على إضافة مرفق

يجب أن يرفق المرفق بالحجم والصيغة التي تطلب منك

الآن قم بالضغط على حفظ ليتم إتمام العملية بنجاح، ملاحظة يجب أن تكون الوثيقة التي سيتم إرفاقها إلى نظام نور واضحة وبدقة عالية من أجل عدم وجود أي مشاكل عند إرفاق المستند. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة إرفاق المستندات في نظام نور عبر حساب ولي الأمر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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