مدرستي منصتي رابط تسجيل الدخول

منصة مدرستي هي المنصة الإلكترونية الرسمية من وزارة التعليم السعودية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد، وتختص بتقديم الدروس والحصص التعليمية اونلاين وتسجيل الحضور وتقييم مستوى الطالب، وذلك من خلال أداء الواجب وإثبات الحضور عبر دخول الطالب إلى رابط مدرستي. وتم إطلاق المنصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد لحفظ سلامة الطلاب، لتحقق أفضل مستوى تعليمي متميز شهدته وزارة التعليم السعودية. فيما يلي نعرض عليكم رابط منصة مدرستي المباشر لتسجيل الدخول دون مشاكل، خاصة بعد شكوى بعض الطلاب تعطل الرابط عن العمل.

مدرستي منصتي رابط مباشر

يتم الدخول إلى مدرستي لاستكمال العملية التعليمية من الطالب والمعلم بنظام التعليم عن بعد. في حال كنت ترغب في تسجيل جديد منصة مدرستي قم بالنقر على القائمة الرئيسية، ثم اختر تسجيل جديد، قم بإدخال بيانات رقم الهوية أو الإقامة ورقم الجوال ثم استكمل التسجيل. أما في حال كنت تمتلك حساب بالفعل، قم بالنقر على أيقونة منصة مدرستي ثم أدخل رقم الهوية وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

تساهم مدرستي في شرح كافة المناهج الدراسية للطلاب بجميع المراحل، من خلال الفيديوهات التعليمية التي تقدمها المنصة .

في شرح كافة المناهج الدراسية للطلاب بجميع المراحل، من خلال الفيديوهات التعليمية التي تقدمها . منصة مدرستي تسهل التواصل المباشر بين المعلم والطالب.

تسهل التواصل المباشر بين المعلم والطالب. مدرستي التعليمية تتيح للمعلم تصحيح الواجبات المدرسية، والطالب أداء الواجبات اليومية أونلاين.

تتيح للمعلم تصحيح الواجبات المدرسية، والطالب أداء الواجبات اليومية أونلاين. يتم إجراء اختبارات التقييم لقياس مستوى الطالب.

خطوات تسجيل حضور منصة مدرستي

رصد الحضور على منصة مدرستي يحقق مدى أحقية الطالب بالحصول على أعلى الدرجات لقياس تفاعل الطلاب باعتباره في الفصل الدراسي، وذلك عبر أداء الواجبات والتفاعل مع المعلم أونلاين والمذاكرة جيدا للحصول على تقييم مرتفع في اختبارات تقييم الطالب:

يتم دخول المعلم لمنصة مدرستي لرصد حضور الطلاب. بعد التوجه إلى رابط منصة مدرستي يتم النقر على إصدار تقرير حضور الطلاب. من خلال الضغط على أيقونة الطالب ثم اختيار الحضور والغياب. يتم تحميل قائمة أسماء الطلاب. يقوم المعلم بالتحديد على حاضر، غائب أمام اسم الطالب. بعد الإنتهاء يتم النقر على أيقونة حفظ.

يمكن لولي الأمر الدخول إلى منصة مدرستي لمتابعة تقييم الطالب من خلال الدخول إلى رابط المنصة وتسجيل الدخول ثم اختيار التقارير والاحصائيات.