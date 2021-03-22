” اتفاقية شراكة تجمع « جمعية سيهات » مع “نادي الخليج” … و المطرود و الهمل يعدان بالدعم و تفعيل أكبر للشراكة المجتمعية

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

وقعت جمعية سيهات للخدمات الإجتماعية اتفاقية شراكة مع نادي الخليج الرياضي انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التنموية ومستهدفاتها وتحقيقا لمحاور التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية.

هذا ما أوضحه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شوقي المطرود الذي قال « الجميع يتطلع للنتائج المرجوة من هذه المبادرة خصوصا و أنها بين مؤسستين عريقتين، من خلاا العمل على إحياء المشاريع المجتمعية التي توقفت في الفترة السابقة».

و وعد المطرود أن تحظى هذه الإتفاقية بالاهتمام و الدعم و أن يتلمس مجتمع سيهات آثارها الطيبة بمشيئة الله في الأيام القادمة.

في حين قال نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي الخليج الأستاذ علاء الهمل عبر تغريدة له : “نادي الخليج وجمعية سيهات؛ علاقة مميزة وتعاون ممتد منذ أجيال، نسعى من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز هذه العلاقة التاريخية وتفعيل أكبر للشراكة المجتمعية”.

حضر التوقيع أعضاء مجلس الإدارة بجمعية سيهات متمثلة في رئيـس مجلس الإدارة الأستاذ شوقـي المطرود و المدير التنفيذي الأستـاذ حبيب آل مـحيف، وأعضاء مجلس الإدارة بنادي الخليج متمثلة في رئيس مجلس الإدارة الدكتور حبيب الربعـان ونائبه المهندس علاء الهمل والمدير التنفيذي الأستـاذ محمد كحل و عضو مجلس الإدارة المهندس نـادر المطوع .

يذكر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم برامج ومبادرات نوعية تسهم في تنمية المجتمع على مختلف الأصعدة الثقافية والاجتماعية وخلق بيئة مجتمعية ذات جودة حياة عالية. ومن المتوقع البدء في البرامج المنبثقة من هذه الاتفاقية في القريب العاجل وذلك بعد تكوين لجنة إدارة مشتركة لتجهيز خطة العمل والمخرجات.