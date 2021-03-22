المملكة تعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن ووقف شامل لإطلاق النار

بلادي – الرياض :
أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن ووقف إطلاق شامل للنار، بمراقبة الأمم المتحدة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقد اليوم (الاثنين) إن المبادرة تشمل فتح مطار صنعاء للرحلات الجوية، والوصول لاتفاق سياسي شامل في البلاد.
ودعا الوزير الحكومة اليمنية والحوثيين لقبول المبادرة، مؤكدا على رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة.
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