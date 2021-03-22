نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati للطلاب بالمملكة العربية السعودية لتعليم عن بعُد وحل الواجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 1442، اتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية رابط للطلاب للحصول على كافة الخدمات التعليمية الكترونيا وذلك عبر منصة مدرستي التي تعتبر اهم المنصات في للتعليم اون لاين التي أقرتها وزارة التعليم السعودي في بداية العام الدراسي الجديد 1442.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

هذا وقد اتاحت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني للطلاب بالمملكة وذلك عقب انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على الطلاب وسلامتهم وتوفر المنصة للطلاب والمعلمين العديد من أدوات التدريس المهمة والمفيدة لتنظيم العملية التعليمية بسهولة، حيث يمكن من خلال المنصة الحصول على الخدمات التعليمية بسهولة ويسر، وبشكل منظم ودوري، حيث تحتوي على العديد من الأدوات التي يمكن للطلاب استخدامها، حيث يمكن أن تجد كل ما تعلمته فيه، بحيث يمكنك الوصول إلى المعلومات بسرعة وسهولة.

خصائص منصة مدرستي السعودية

تسعي منصة مدرستي الي تأمين الطلاب وتوفير المناهج التعليمية بصورة متميزة حيث تحاكي واقع التعليم الالكتروني اون لاين كذلك تتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل الكامل مع زملاء الدراسة والمعلمين في الفصل والمشاركة في المناقشات كذلك تتيح المنصة للطلاب التواصل مع المعلمين في الوقت المناسب وبشكل مستمر، والتعرف على كافة المهام والمسئوليات وكيفية أدائها وكذلك الأنشطة التعليمية والتقويمات والاختبارات.

أهمية رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

ويوفر رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 للطلاب وأولياء الأمور كذلك ميزة كبيرة من خلال متابعة أبنائهم ومتابعه دروسهم اليومية وكذلك الفروض المطلوبة منهم ومتابعه الأوقات المطلوب تاديتها فيها حتى يكون الطلاب على متابعه مستمرة مع المدرسة دون فقد اي دروس او معلومات بسبب الظروف الراهنة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

تتزايد عوامل البحث على جوجل حول اتمام تسجيل دخول على موقع مدرستي التعليمي المزود باحدث الامكانيات والادوات لمساعدة جميع الطلاب على تواصل عمليات التعلم عن بعُد فى ظل تفشي وباء كوفيد 19 على مستوي البلاد حتى الان وذلك فى ظل عدم امكانية الطلاب الذهاب الى المدارس حتي اللحظة الحالية فى ظل الازمة الراهنة.

علماً على ان موقع مدرستي مزود بالعديد من الامكانيات والادوات التعليمية المزودة امام الطلاب على مدار الساع وذلك في ظل امكانية التسجيل على الموقع المطروحة على مدار الساعة امام جميع الطلاب وذلك سواء لتواصل مع معلمين المملكة العربية السعودية او لحل الواجب او للدخول على الفصول الافتراضية فى خدمة متاحة امام الطلاب كوضع استثنائي فى ظل انتشار فيرو كورونا المستجد.

نتواصل بشكل يومي فى عرض روابط الدخول الخاصة بالمنصة والتي لاتزال مفعلة على مدار 24 ساعة وذلك لتزويد الطلاب بكم هائل من المعلومات على شكل فيديوهات تعليمية باعلي جودة وصورة مع توفير خواص خاصة لتواصل مع المعلمين والمعلمات على مدار الساعة فى ظل تطبيق حظر التجوال الجزئي وفى تعطيل الدوام الدراسي على مستوي جميع المدارس السعودية.