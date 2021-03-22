ما هي شروط التسجيل في أبشر بعد التحديث الأخير

يتساءل العديد من الأفراد عما هي شروط التسجيل في أبشر حيث أن منصة أبشر تعتبر المنصة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية التي ينبغي على الأفراد من داخل المملكة سواء السعوديين أو المقيمين التسجيل بها للحصول على الخدمات المقدمة من المنصة دون غيرها، وينبغي للراغبين في تسجيل أبشر الحصول على تطبيق أبشر للبدء في الاستفادة من الخدمات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على ما هي شروط التسجيل في أبشر وطريقة التسجيل في المنصة.

ما هي شروط التسجيل في أبشر

لكي يتم التسجيل في أبشر ينبغي أن يعرف الراغب في التسجيل ما هي شروط التسجيل في أبشر حيث أن وزارة الداخلية قد حددت بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في المنصة وهي:

أن يمتلك الراغب في التسجيل هوية وطنية في حالة كان سعودي الجنسية، وبطاقة إقامة سارية في حالة المقيمين، وفي حالة التسجيل من خلال هوية أو إقامة لشخص أخر تعتبر مخالفة قانونية.

أن يمتلك الراغب في التسجيل رقم جواب يتم تسجيله عبر المنصة واستقبال المعلومات عليه وعدم تسجيله في أي تطبيق أخر لضمان المحافظة على التسجيل في المنصة.

يتم التسجيل عبر المنصة باستخدام الاسم باللغة الإنجليزية فقط، ومراعاة كتابة كلمة مرور قوية عن طريق إضافة حروفًا كبيرة وصغيرة وعدم تكرار الأرقام المتتالية.

خطوات التسجيل في أبشر 2021

أتاحت وزارة الداخلية السعودية التسجيل للمواطنين والمقيمين على منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

اختيار أبشر الأفراد، ومن ثم التوجه إلى كلمة تسجيل جديد.

يتم كتابة بعض البيانات وهي رقم الهوية والبريد الإلكتروني واللغة ورقم الجوال واسم المستخدم على ان يتم كتابة باللغة الإنجليزية وكتابة كلمة المرور وتأكيدها، وبعد ذلك يتم كتابة الرمز المائي الموجودة أسفل اللغة.

تحديد مربع الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها والضغط على كلمة التالي.

الخدمات الاستعلامية بمنصة أبشر بمجرد تسجيل دخول أبشر للأفراد يستطيعون الاستفادة من الخدمات الاستعلامية ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية وحجز المواعيد بمراكز الشرطة، والاستعلام عن المخالفات العامة بالإضافة إلى خدمات أبشر جوازات.