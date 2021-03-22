بالخطوات كيفية تقديم طلب بطاقة ائتمانية الراجحي al rajhi bank

أعلن مصرف الراجحي عن إمكانية التقدم بطلب بطاقة الراجحي الائتمانية، بقيمة استرداد نقدي تصل إلي ألف ريال سعودي، من قيمة العمليات الشرائية وذلك خلال 90 يوم فقط من تاريخ إصدار البطاقة، وتستمر فترة العرض حتي تاريخ 30 أبريل 2021، وسنتعرف من خلال هذا الموضوع عن الشروط والأحكام لإتمام الإصدار وكذلك خطوات طلبها والمزايا.

تقدم بطلب بطاقة الراجحي الائتمانية

حدد مصرف الراجحي الشروط اللازمة للاستفادة من عرض إصدار البطاقات الائتمانية، وهي كالتالي :

يطبق علي العملاء الجدد فقط، الغير حاملين لبطاقات الراجحة الأئتمانيه.

للاسترداد النقدي يجب أن يكون الحد الأدني من قيمة المشتريات خلال مدّة 90 يوم من تاريخ إصدارها.

علي أن يتم حساب العمليات الشرائية الخاصة بنقاط التسوق الإلكتروني والبيع، التي تمت من خلال البطاقات التابعة للعميل، ولكن بشرط ضمن الحد الأدني من متطلبات الإنفاق.

لا يشمل العرض كل من عمليات التحويل للحساب الجاري، أو السحب النقدي، أو التحويل لنظام المحافظ الإلكترونية، أو العمليات التي يتم إلغاءها أو استردادها.

علما بأنه يتم إضافة قيمة الاسترداد النقدي للحساب خلال مدّة 30 يوم من تاريخ نهاية العرض.

يشترط أن تكون البطاقة مفعله، ودن تأخير في السداد حتي يتم الاستفادة من العروض المقدمة.

من حق العميل الاستفادة لمرة واحدة من الاسترداد النقدي، علي البطاقة الائتمانية وذلك خلال مدّة العرض.

لا يحق للعميل الاستفادة من حملتين مختلفتين، في نفس الوقت من بطاقة مصرف الراجحي الائتمانية.

لمصرف الراجحي الحق في إلغاء أو تعديل العرض الترويجي وفقا لتقديراته، وطبقا للشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الراجحي الائتمانية.

أنواع بطاقات الراجحي

بلانتيوم.

إنفينيت​.

سفر بلس.

سيجنيتشر.

الفرسان.

بطاقة تسوق.

طلب بطاقة الراجحي الائتمانية

يمكن تفعيل بطاقة الراحجي للتسوق من خلال الاتصال برقم المصرف، والتواصل مع خدمة العملاء، وسوف يطلب منه بيانات التفعيل وهي رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، وآخر أربع أرقام من الفيزا، ويتم التفعيل، والآن سنتعرف علي خطوات طلب بطاقة الراجحي الائتمانية وهي كالتالي :