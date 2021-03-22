نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1442 رابط وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل جديد في حساب المواطن 1442، برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي خصصتها الحكومة السعودية لأسر المواطنين السعوديين الذين تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحسينات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، فالهدف الأساسي من برنامج حساب المواطن هو توزيع الدعم الحكومي للفئات المستحقة، بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، ويشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

تسجيل جديد في حساب المواطن 1442

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في حساب المواطن؛ حيث يقوم المواطن المستحق لدعم حساب المواطن، وتنطبق عليه شروط حساب المواطن بتسجيل الدخول إلى البرنامج، وتسجيل البيانات الشخصية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على أيقونة تسجيل جديد في حساب المواطن. القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة. العمل على تسجيل بيانات التابعين. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. العمل على رفع المستندات المطلوبة. النقر على أيقونة تسجيل.

بعد الانتهاء من التسجيل سيتم إشعار المستخدم برقم المعاملة عبر رقم الجوال المسجل، عندها يقوم المستخدم بإدخال رقم المعاملة “كلمة المرور” في الحقل المخصص، وإعادة إدخال رمز التحقق واسم المستخدم، عندها تكون تمت عملية التسجيل في حساب المواطن بنجاح.

شروط الأهلية 1442

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستطيع المواطن تسجيل جديد حساب المواطن 1442، أبرزها:

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في السعودية.

يشترط ألا يكون المتقدم مسجون أو موجود بدار الإيواء الحكومية.

يجب تقديم ما يثبت استقلالية المتقدم في حالة تجاوز عمر 18 عام، كعقد الإيجار أو ما يثبت السكن الجامعي أو الكليات والمعاهد العسكرية.

متطلبات التسجيل في حساب المواطن

يتطلب تسجيل جديد في حساب المواطن إرفاق بعض المستندات، التي تثبت استحقاق المواطن لأهلية حساب المواطن، منها:

ما يثبت قيمة الدخل الشهري.

مستندات بقيمة الدخل الإضافي.

ما يثبت راتب الزوجة.

كارت العائلة.

بطاقة الهوية الوطنية.

حساب بنكي نشط.

بطاقة الأحوال الخاصة بعائل الأسرة السعودية.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1442، بالإضافة إلى شروط استحقاق أهلية حساب المواطن، فضلًا عن المستندات المطلوب إرفاقها عند التسجيل في حساب المواطن لأول مرة.