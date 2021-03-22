نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق حجز تذاكر قطار الحرمين السريع عبر الأنترنت وتخفيضات أسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريق حجز تذاكر قطار الحرمين السريع عبر الأنترنت 2021، وهو الواصل بين مدينة المدينة والمنورة ومكة والذي يعد من اسرع القطارات الموجودة في المملكة والذي يلجا إليه الكثير من المسافرين نظرا لأنة يوفر علي جميع المسافرين ضياع الوقت بالإضافة إلي الراحة الشديدة في هذا القطار نظرا إلي الإمكانيات الممتازة المتوفرة في القطار السريع، حيث يوفر قطار الحرمين السريع العديد من فئات التذاكر منها الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال.

طريق حجز تذاكر قطار الحرمين السريع عبر الأنترنت

أتاحت الحكومة السعودية موقع إلكتروني عبر الأنترنت لحجز تذاكر قطار الحرميين السريع فحسب الدرجة التي يرغب المسافر الاشتراك فيها، حيث تتم هذه الألية من خلال اتباع الخطوات التالية:



النقر علي رابط الموقع الرسمي لقطار الحرمين. الضغط علي الصفحة الرسمية واختيار حجز جديد. تحديد نوع الرحلة ما بين (ذهاب أو ذهاب وعودة). تحديد مكان الإقلاع ومكان الوصول. توضيح موعد الرحلة. ذكر عدد المسافرين وأعمارهم. الضغط علي كلمة بحث. تسجيل رمز التحقق. اختيار الرحلة موضح بها وقت السفر والوصول والزمن ورقم القطار. الإجابة علي بعض التساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا.

البيانات المطلوبة للحجز



يذكر أن من اهم الإجراءات الواجب اتباع لحجز قطار الحرمين هو اختيار درجة الحجز سواء كانت اقتصادية أو كانت درجة أعمال بالإضافة إلى تسجيل المعلومات الخاصة بك بشكل صحيح للتمكن من الحجز بشكل سليم من ابرز هذه المعلومات التالي:



تسجيل اسمك الأول في المكان المخصص له.

تسجيل اسمك الثاني والاسم الأوسط والعائلة.

تحديد النوع سواء كان ذكر أو انثي.

تسجيل تاريخ الميلاد.

تسجيل رقم الوثيقة ونوعها.

تسجيل الجنسية.

تسجيل البريد الإلكتروني ثم أعادة كتابته مرة اخري.

الموافقة علي الشروط الموضحة أمامك.

ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة لك.

شرح موقع قطار الحرمين السريع

تجد في القائمة الرئيسية لموقع قطار الحرمين السريع التالي:

السفر: في حالة النقر عليها ستجد بها 5 عناوين فرعية مكونه من (حجز جديد، جدول الرحلات، الأسعار، الشروط، نصائح السفر).

في حالة النقر عليها ستجد بها 5 عناوين فرعية مكونه من (حجز جديد، جدول الرحلات، الأسعار، الشروط، نصائح السفر). المحطات: تجد بها 5 محطات (مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز، مدينة الملك عبد الله، المدينة المنورة).

معلومات عن السفر.

نبذه عن قطار الحرمين السريع.

التخفيضات الكبيرة على أسعار تذاكر قطار الحرمين



أعدة هيئة القطارات السعودية مجموعة كبيرة من التخفيضات الكبيرة علي أسعار تذاكر القطار السريع والتي شملت التالي:

خصم 50% من قيمة التذكرة للأطفال على الدرجة الاقتصادية.

خصم 40% للأطفال المسافرين علي درجة الأعمال.

خصم 90% من قيمة التذكرة للأطفال الرضع، بشرط أن يكون رضيع واحد.

خصم 50% لذوي الاحتياجات الخاصة.

رقم قطار الحرمين السريع



يستطيع الراغبون في السفر عبر قطار الحرمين السريع التواصل مع رقم الخدمة 920004433 في اوقات العمل الرسمية لحجز موعد بطريقة مباشرة من خلال منصات بيع التذاكر الموجودة في كل مكان، أما في حالة عدم وجود تذاكر يمكنكم اتباع طريق حجز تذاكر قطار الحرمين السريع عبر الأنترنت 2021.