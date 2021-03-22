إطلاق القمر السعودي 17 “شاهين سات”

دوت الخليج -زايد الجهني

في إنجاز وطني جديد تم بحمد الله نجاح اطلاق القمر السعودي 17 شاهين سات الذي أطلق في صباح يوم الإثنين الموافق 9/8/1442 ،كما تحدث “للإخبارية” المشرف على معهد الفضاء والطيران الدكتور طلال السديري ، وقال إن المملكة لها تاريخ حافل في قطاع الفضاء يمتد إلى الثمانينات الميلادية وذلك في إطلاق أول رائد فضاء عربي مسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بالإضافة إلى إنشاء أول محطة استقبال بيانات فضائية في المملكة وهي تعد الأكبر في المنطقة وجاء بعدها تأسيس برنامج صناعة الأقمار الصناعية وإطلاق أول قمر صناعي في عام 2000 م ومن بعدها توالت النجاحات في إطلاق أكثر من 16 قمر سعودي، وأضاف السديري أن من مهام القمر شاهين سات هو مواكبة العصر الحالي والتوجهات التقنية العالمية بالإضافة إلى حمولة استشعار كهروضوئية وتتبع السفن، وأشار السديري أن لكل قمر صناعي أهدافه ومهامه وأن تطبيقات اأاقمار الصناعية تختلف بحسب الاحتياجات أو الغرض منها

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