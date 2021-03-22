“التعليم” تطلب من أولياء الأمور المشاركة في تحديد الوقت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان

بلادي – الرياض :

طرحت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، استفتاءً لأولياء الأمور، بشأن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتضمن الاستفتاء تقليص ساعات الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان بحيث تكون 3 ساعات في جميع المراحل التعليمية.

وناشدت أولياء الأمور بالتصويت في كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور عبر الرابط التالي.