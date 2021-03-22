- 1/2
- 2/2
بلادي – الرياض :
طرحت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، استفتاءً لأولياء الأمور، بشأن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وتضمن الاستفتاء تقليص ساعات الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان بحيث تكون 3 ساعات في جميع المراحل التعليمية.
وناشدت أولياء الأمور بالتصويت في كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور عبر الرابط التالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التعليم” تطلب من أولياء الأمور المشاركة في تحديد الوقت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.