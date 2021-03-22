يؤخذ عن طريق الفم.. لقاح جديد لكورونا يبدأ التجارب البشرية قريبًا

بلادي – الرياض :

بدأت شركتا “أورميد” الأمريكية و”بيرماس” الهندية” دراسة تجريبية على عقار “أورفاكس” الجديد، ليكون أول لقاح مضاد لكورونا على شكل كبسولات تؤخذ عن طريق الفم في العالم.

ووجدت دراسة تجريبية أجريت على الحيوانات أن أورفاكس ساعد في إنتاج أجسام مضادة تخلق مناعة ضد الفيروس، كما تسعى الشركتان إلى إجراء تجارب سريرية على البشر في الولايات المتحدة وإسرائيل والمكسيك وأوروبا يوليو المقبل.

ويتميّز العقار الجديد بإمكانية نقله في درجة حرارة الثلاجة وتخزينه في درجة حرارة الغرفة، ما يخفف من بعض المشكلات في بعض اللقاحات التقليدية التي يجب أن تظل شديدة البرودة قبل الاستخدام.