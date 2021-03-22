“المرور” يوضح الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها

بلادي – الرياض :

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الإثنين)، عن مجموعة من الأماكن التي يُمنع الوقوف، أو التوقف بالمركبات فيها بالمملكة.

وتضمّنت تلك الأماكن، الجسور وممرات المشاة والأرصفة المخصصة لسير المشاة، إضافةً إلى التوقف بالمركبة عكس اتجاه السير أو في أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.

كما يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات بعرض الطريق أو منتصفه، أو على بُعد 15 متراً أو أقل من إشارة ضوئية، أو على بُعد 15 متراً أو أقل من منعطف، أو على بُعد أقل من 1.5 متر من ممرات طلبة المدارس.