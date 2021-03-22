نائب وزير الدفاع: ملتزمون بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة

بلادي – الرياض :

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورًا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل.

وقال إن المبادرة تجسد اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية، وإن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني، ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الايرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وأكد على الاستمرار في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، ودعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، مؤكدا الالتزام بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.