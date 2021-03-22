مجلس التعاون الخليجي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن

بلادي – الرياض :

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف بالمبادرة السعودية التي تهدف لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار شامل في اليمن تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة.

وأكد الحجرف أن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية لكي ينعم الشعب اليمني بكل أطيافه بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وكذلك استمرار التدخلات الإيرانية ودعمها للميليشيات الحوثية.

ودعا الحجرف كافة الأطراف اليمنية إلى الاستجابة والقبول بمبادرة المملكة لتجاوز العقبات القائمة، وتغليب مصالح الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في كافة المحافظات اليمنية.

كما دعا المجتمع الدولي لتبني ودعم هذه المبادرة التي تأتي اليوم لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتهيئة الأجواء للانخراط في العملية السلمية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.