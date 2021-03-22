حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).
وتوقّع المركز تكوّن عواصف ترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: “الجوف، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من تبوك”.
كما توقّع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية، والقصيم والأجزاء الغربية من الرياض”، مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى على معظم المناطق.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها والباحة.
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