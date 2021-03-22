انتحلا صفة رجلي أمن وسلبا 50 ألف ريال.. الإطاحة بمقيم ومخالف لنظام الإقامة في جدة

بلادي – الرياض : ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة، بعد ارتكابهما عدة جرائم. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة من ميانمار في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد انتحالهما صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ 50 ألف ريال بمحافظة جدة. وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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