نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فى الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الموعد الرسمي والصحيح لإيداع رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية, وأيضا التابعين للقطاع الأهلي الحكومي للدفعة الجديدة من المعاشات لشهر مايو الجاري 2020م، وتشهد خلال هذه الفترة أن الحجر المنزلي أصبح ركوداً في كل الأنشطة الاقتصادية فيما عدا المواد الاقتصادية، وتسديد المدفوعات من الفواتير مثل موظفي الكهرباء والمياه، حيث يعاني الكثير بسبب غلاء الأسعار.

تم الإعلان عن موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية في شهر مايو 2020 ميلادي، ولم يتم تحديد موعد نزول الرواتب حتى الآن وصرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية في الجهات الحكومية للدفعة الجديدة، وقد تم الإعلان عن موعد صرف الرواتب في هذا الشهر يوم الأربعاء 27 مايو 2020 م

وقد تم الإعلان عن التعاون بين وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية على تخصيص جدولة سوف يتم فيها ترتيب تاريخ صرف وإيداع رواتب الموظفين في عام 2020م لكي يسهل على الموظفين معرفة عدد صرف الرواتب من كل شهر

بالإضافة الى أن جدولة صرف راتب الموظفين لهذا الشهر ويتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020 م بالتاريخ الميلادي، 4 شوال 1441 هـ بالتاريخ الهجري، وسوف يتم ارسال رساله على الجوال الخاص بالموظف لعملية الإيداع، ومبلغ الراتب الشهري.

آلية صرف رواتب موظفي الحكومة في المملكة العربية السعودية :

تم الإعلان من قبل وأوضحت وزارة المالية عن الآلية القائمة على عمليات إيداع رواتب الموظفين كل شهر، وقد تم تحديد موعد صرف الرواتب خلال أيام الأسبوع، ولذلك تؤكد البنوك عمليات استلام الرواتب من الصرافات الآلية أو أحد الفروع الخاصة لها في أيام الأسبوع.

ومن الجدير بالذكر أن سوف يتم إيداع الرواتب يوم 27 من كل شهر وإذا صادف يوم الإيداع في إجازة رسمية أو الأعياد قد يتم صرف قبل موعدها بيوم واحد، أو بعد موعدها بيوم أيضا، ومن المعروف أن كل شهر تزداد الإرشادات والنصائح عن أهمية الادخار لاستعداد جميع الأسر إلى السفر للخارج خلال الأجازة الصيفية.

بالإضافة إلى قرار وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حيث أعلنت منع التجول الشامل طول اليوم وفرض الحجر المنزلي الكامل لـ 24 ساعة يوم 30 رمضان الشهر الجاري حتى 5 شوال.

ومن الجدير بالذكر أن المراكز التجارية دون وجود قائمة مشتريات و السلع المطلوب شراؤها أو تحديد واضح وصريح للاحتياجات هي من تجعل المواطنين السعوديين يسرفون في الشراء، حيث أن أن طريقة عرض السلع تلعب دوراََ في إغراء المواطنين بشراء سلع ليسوا بحاجة لها، أو شراء كميات كبيرة من احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.