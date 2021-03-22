نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة لضمان الاجتماعى١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة لضمان الاجتماعى ١٤٤٢، تقدم دائما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية الدعم والمساعدة الى المواطنين ذات دخل منخفض ومتوسط، لذلك يسعى كل سعودى للحصول على تلك الدعم

في الوقت الراهن تزداد عمليات البحث بشكل كبير من قبل المواطنين عن موعد الصرف الدعم والشروط التى يجب توافرها فى مستحقى الدعم، وضعت وزارة الموارد البشرية معاير وشروط يجب توافرها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي سنقدمها لكم عبر موقعنا ثقفنى خطوات التى يجب اتباعها للاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وحرص المملكة السعودية على تقديم الدعم الى مواطنين فى ظل ارتفاع الاسعار، تم الاعلان عن موعد صرف الدعم، يجب توافر شروط ومعاير فى مستحقى الدعم.

شروط الحصول على الدعم

١-يجب ان يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودى الجنسية.

٢-يجب ألايزيد عمر المتقدم عن ٣٥ عام.

٣-يجب للحصول علي الدعم ان يكون مقيم بشكل دائم فى السعودية.

٤-يجب ان يقدم مايفيد أنه يملك دخل شهرى محدد.

٥-تقديم الدعم للأرامل والمطلقات.

٦-يجب الا يكون المتقدم للحصول علي الدعم يملك سجل تجارى او اراضى زراعية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يبحث الكثير عن الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على معلومات اكثر عن الدعم المقدم الضمان الاجتماعى سنعرض لكم الخطوات.

اولا يحب الدخول على الموقع الرسمى الخاص بالمساعدة المقطوعة .

٠يجب الضغط على الاستعلام عن مساعدة المقطوعة.

٠ يجب تسجيل رقم الهواية الوطنية الخاصة بالمتقدم ويجب ان تكون سارية.

يجب تسجيل رمز التحقيق.

يجب الضغط على عرض الاستعلام.

ليس هناك موعد محدد لصرف المساعدة يجب على المتقدم تسجيل الطلب للحصول على الدعم ومتابعة الطلب ويتم التسجيل من خلال الهاتف.

وفي ذات الوقت أكدت وزارة الموارد البشرية أنه لم يتم تحديد ميعاد صرف للمساعدة المقطوعة، وأنه علي المستفيدين من تلك الخدمة متابعة الموقع الرسمي للوزارة أو الموقع التواصل الاجتماعي تويتر لمعرفه ميعاد صرف للمساعدة المقطوعة.

كما أكدت الوزارة أن هناك عبر الموقع الالكتروني للوزارة وسائل للمساعدة الباحثين عن المساعدة أو الاستفسار لمعرفة أحقيتهم في المساعدة، حيث أكدت الوزارة أنها شديدة الحرص علي وصول الدعم لمستحقيه خصوصا قبل شهر رمضان المبارك، ووتتيح تلك الصفحه الاستفسارات أون لاين كما موضح بالصورة المدركة بالاسفل وذلك في حاله وجود عطل في ارقام الهاتف.

وهناك رقم خدمة عملاء يمكن من خلالة متابعة الطلب ومعرفه ميعاد الصرف ١٩٩١١.