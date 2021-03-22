نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين من معاش الضمان عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر أمر تحديث الضمان الاجتماعي من أهم الأمور التي وفرتها الوزارة للمواطنين بالممكلة بحيث يستطيع المتقدم بطلب الحصول على المعاش أن يقوم بتحديث بياناته لضمان حصوله على المعاش بشكل شهري دون انقطاع، وهذا التحديث من أهم الأمور المطلوبة من الوزارة لمعرفة البيانات المستجدة حيث أن هناك مواطنين يتم اسقاطهم بحيث يحدث لديهم مستجدات في الرواتب، كما أن من يهمل تحديث البيانات يتم اسقاطه من مستحقي الضمان.

تحديث الضمان الاجتماعي

ويتم ارسال رسائل بموعد تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمستحقين والمتقدمين بطلب الاستحقاق، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إمكانية التحديث بشكل إلكتروني من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وهي بهذا توفر وقت وجهد ومخاطر الذهاب إلى مكاتب البريد في ظل الظروف التي تعايشها البلاد، والعالم أجمع.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي لعام 1443

سنتناول الخطوات الواجب اتباعها لتحديث البيانات الخاص بالمواطنين مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، ويتم إجراء هذه الخطوات بواسطة جوال أو حاسوب أو أي جهاز كمبيوتر متصل بالانترنت وهي كالتالي:

الدخول للبوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على ” الخدمات الإلكترونية ” للتنمية الاجتماعية .

قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الملف الشخصي ومن ثم اضغط على ” تحديث البيانات “.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وبعدها تأكد من صحتها وقم بتأكيد التحديث.

ستصلك رساله على الهاتف تؤكد نجاح التحديث.

المستفيدين من الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الفئات المستحقة والمستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وهم كالتالي:

الأشخاص الذين تقاعدوا وعمرهم يزيد عن 60 سنة.

السيدات الأرامل والسيدات المطلقات، وجميع السيدات اللاتي غاب عنها زوجها.

اليتامى ممن ليس لديهم عائل.

رابط تحديث الضمان الاجتماعي الجديد

يذكر أن وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق بضرورة أن يقوم المواطنين بالإسراع في تحديث الضمان الاجتماعي حتى يتمكن المستحقين من صرف المعاشات لجميع المستحقين في وقتها دون أي تأخير.