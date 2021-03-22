رابط منصة مدرستي التعليمية لدروس الترم الثاني الافتراضية 1442 هـ ، حرصًا من المملكة العربية السعودية على صحة وسلامة أبنائها من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في ظل انتشار جائحة كورونا، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية أنه سيتم عودة الدراسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي والقيام بعملية التعليم عن بعد من خلال التسجيل في منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، وذلك لجميع المراحل التعليمية هذا العام، لضمان استمرار العملية التعليمية بأمان دون حدوث إصابات لأبنائها من الطلاب، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية فتح باب التسجيل لجميع الطلبة والطالبات عبر منصة مدرستي ليتمكنوا من تحصيل الدروس والمناهج الدراسية المختلفة.

كيفية الإستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية .

. الضغط على خدمة تسجيل الدخول.

إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور في الخانة المُخصصة لهم.

الضغط على تسجيل الدخول.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة يتم تحميل الصفحة الرئيسية والإستفادة من خدمات المنصة.

أهم قرارات منصة مدرستي للترم الثاني من العام الدراسي 1442هـ

الاستمرار في التعليم الإلكتروني حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442.

يبدأ اليوم الدراسي عن بُعد للفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الثانوية والمتوسطة من الساعة التاسعة صباحًا، والمرحلة الإبتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.

سيتم التدريس عن بعد للفصل الدراسي الثاني وذلك لطلاب الجامعات ومن يلتحقون بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لطلبة الجامعات وطلبة التدريب الفني والمهني خلال الدورات العملية والتدريبية.

تحديثات منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1442

بعد الانتهاء من اعداد الجدول الدراسي يتم البدء في جدولة الحصص الافتراضية.

عمل الجدولة لدروس أسبوع فقط.

تحديد واختيار أهم الأهداف بالدرس لكى يطْلع عليها الطالب.

توفير التفاعل والنقاش بين الطالب والمعلم.

توفير العديد من من المصادر التعليمية المختلفة مثل الفيديوهات المرئية وغيرها.

التأكد من توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات لكل المواد.

الإطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة بالطالب.

معرفة الساعات التي يُمكن فيها التواصل الالكتروني بين الطالب والمعلم.

وتعتبر منصة مدرستي من أهم أنظمة التعليم الإلكتروني للتعليم عن بُعد، والتي تقدم العديد من الخدمات التعليمية المختلفة للطلبة والمعلمين، وتعتبر تنفيذ للواقع التعليمي، حيث يتم من خلالها إجراء العديد من النشاطات مثل عرض الجداول الدراسية، وأداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية وغيرها.