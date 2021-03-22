موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1442 مكرمة الملك سلمان

المكرمة الملكية رمضان 1442 التي أعتاد الآلاف بالمملكة العربية السعودية المشمولين براتب ومعاش الضمان الاجتماعي على الحصول عليها في بداية شهر رمضان الكريم، والتي خصصها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين للكثير من الأسر في شهر رمضان المبارك من أجل إعانتها على توفير احتياجات الشهر الفضيل وعيدية لعيد الفطر المبارك ، وتقدر مكرمة ملكية 2021 بأكثر من مليار ريال سعودي تخصص كل عام كما ذكرنا للمشمولين وغير المشمولين من الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي ومستحقي الدعم ، وكعادة كل عام ينتظر الكثيرون بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي تحدد من خلاله موعد صرف المكرمة ونزولها في أرصدة المواطنين مستحقي الدعم.

مكرمة الملك سلمان 1442

يتم صرف مكرمة ملكية كل عام بشهر رمضان بقيمة 1000 ريال سعودي لصاحب المعاش الضماني، و500 ريال للشخص التابع له وقد بلغت قيمة مكرمة رمضان العام الماضي مليار وستمائة مليون ريال سعودي ومن المنتظر أن تزيد قيمة المكرمة هذا العام عن العام الماضي لزيادة أعداد الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي وتحدد القيمة من خلال أوامر ملكية يتم إصدارها كل عام من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في شهر رمضان المبارك.

المكرمة الملكية رمضان 1442

من المنتظر أن يتم صرف المكرمة الملكية أو مكرمة الملك سلمان عقب صدور معاش الضمان الاجتماعي، حيث تم صرف معاش الضمان الاجتماعي لمعظم المستفيدين من الضمان يوم الأحد الرابع عشر من مارس 2021 الموافق الأول من رجب 1442 هجريا، ومن المفترض أن يتم صرف الراتب الجديد للمعاش بيوم الثلاثاء الثالث عشر من أبريل للعام 2021 الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم وتم التأكيد على الجميع أن تحديث البيانات ضروري لمستحقي المعاش لضرورة استمرار الحصول على المعاش وعلى المكرمة فور صدورها، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن موعد صرف المكرمة خلال أسبوع للتأكيد هل سيتم صرفها بأول شهر رمضان المبارك أم في العشر الأواخر من الشهر.