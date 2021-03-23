جمال النية الحسنة في قلب كل إنسان… بقلم / تركي الحجيلي

{إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى}

هذه الجزئية من الحديث صحيحه أخرجه كلاً من الشيخان البخاري ومسلم

ويذكر هذا الحديث سلامة النية الحسنة أي انه ما من عمل إلا له نية، فالإنسان المكلف لا يمكنه أن يعمل عملاً باختياره ومن غير نية، لذلك يجب على كل انسان على وجه الأرض أن يخلص في عمله إلى الله تعالى وان يتقن عمله على اتمم وجه ممكن، بمعنى أن الله تعالى يحاسبنا على ما في قلوبنا لا على ما تنطقه ألسنتنا، أي أن الله سبحانه يجازينا على ما ننوي في قلوبنا سواءً إذا كان العمل عمل خير أو كان عمل شر، فإن نوى الانسان في عمله الاخلاص لله تعالى فقد نالَ الدار الأخرة والله سبحانه وتعالى يكتب له ثواب عمله، وإن أراد العبد في عمله الرياء والسمعة من أجل الدنيا أحبط عمله وكتب على وزره، لذا على الإنسان البالغ والعاقل أن يجعل همه هو الأخرة في جميع الامور الدنيوية، فيعمل مخلصاً في عمله لله تعالى طالباً رضاه وأن يحذر من الرياء في عمله ويتعهد قلبه، ومن عظيم أمر النية أنها قد تبلغ العبد منازل الأبرار، ويكتب له الله تعالى ثواب عمله، فإن قبول الأعمال يرتبط بقضية الإخلاص لله تعالى وحسن النية الحسنة!

لذلك لا يكفي بان تكون نيتك حسنة فحسب، بل يجب ان تقوم بالأمر بالطريقة الصحيحة والمشروعة ويعني هذا أن قبول الفعل هو شرطه، فحسن النية في التعاملات البشرية هو ابرام النية الصادقة والحسنة في التعامل والتصرف والعمل أيضاً بكل صدق وأمانة وإخلاص وحسن النية الحسنة من أساسيات الحياة اليومية التي لا بد من تواجدها في قلب كل انسان في الكون، لذا نرى دائماً أن الغالبية يدعون ربهم أن “يرزق كل انسان على قدر نيته”، وهو قد تكون نيته يا خير أو شر، ولا يجب ان نتدخل قطعاً في نيات الاخرين ولا يجب أيضاً أن نخمن أو نحاسب الاخرين على ما في عقولنا نحن!

والشخص سيء النية مهما تعاملت معه بنية حسنة فإنه سيجد دوماً أسباباً سيئة لأي عمل حسن تقوم به اتجاهه.

فالنية الحسنة هي شرط للعمل الصائب بل هي شرط أساسي له، ولا شيء يعادل النية الحسنة فافعل ما تريد بنية حسنة وبكل صدق وأمانة واتركهم يفهمونك كما يشاؤون،

“فعلى نياتكم ترزقون”.