نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان تطلقها سدايا من أجل تقديم العمل الخيري بتنقيات حديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان التي تم إطلاقها من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، ستكون بوابة متميزة للعمل الخيري، وستسهل من المشاركة في تقديم الهدايا، بشكل أمن وموثوق، يعتمد على أحدث التقينات الإلكترونية التي توصل لها العالم، لسهولة التواصل والتبرع للمحتاجين، من ستعلن المنصة عن حالتهم، كما هو موجود في خدمة فرجت، وترميم المساكن، والتعليم لغير القادرين، والمساهمة في شراء الأجهزة الطبية للحالات الخاصة، وقد شترك في إطلاق المنصة عدد من القيادات السعودية منههم وزراء الصحة والإعلام ورئيس عام شؤون الحرمين.

منصة إحسان للتبرع والعمل الخيري

تشرف عدة جهات على منصة إحسان للعمل الخيري، منها وزارة الصحة والموارد البشرية وسدايا، وهذا ما توضحه المنصة من خلال موقعها على الإنترنت، ويمكن للمتبرعين وفاعلي الخير الدخول على منصة إحسان، حتى لم لم يكن لدية حساب، وسيجد قوائم للأعمال والمشروعات الخيرية التي يمكنه التبرع لها بكل أمان وموثوقية، وبدن الحاجة للخروج من منزلة، لأن الخدمات الإلكترونية المتاحة في إحسان، يوجد بها خدمة التبرع وسداد أو تحويل ألأمول من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

من الخدمات الموجودة على منصة إحسان، فُرجت وزارة الداخلية، هي ن الخدمات الهامة للتفريج عن السجناء وسداد المستحقات المالية عنهم، وخروجهن لأسرهم وذويهم، وتشهد تلك المنصة إقبال كبير من المتبرعين ومن يريد في الإسهام بتقديم في تفريج تلك القرب، ولم شمل الأسر المتعثرة مالياً التي تم تستطيع السداد.

رابط منصة إحسان

تم تصميم رابط منصة إحسان بشيء يراعي السهولة في التعامل، وتتولي المنصة التعامل مع الجهات المقدمة للعمل الخيري، مؤسسات أو أفراد، فعند الدخول عليها، تظهر برامج ومشاريع خيرية ، تعرف عليها كمتبرع، وفي حالة رغبتك بإرسال دعم مالي، اختار كلمة تبرع الآن وتابع وبعدها يتم الخروج إلى صفحة بها بيانات مطلوبة لتحديث وسيلة الدفع وتعبئة بياناتها ثم الدفع الإلكتروني.

كما يوجد العديد من المشاريع على منصة إحسان بخلاف خدمة فرجت، خدمة حاسبة الزكاة، ويقوم المواطن بحساب قيمة ما عليه من زكاة، والتواصل مع المنصة لتوجيه أموال الزكاة في مجال خيري.