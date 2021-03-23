نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستفتاء وزارة التعليم السعودية لتقليل عدد الساعات للدراسة خلال شهر رمضان المُعظم 14 للمرحلة الابتدائي والمتوسطة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية استفتاءاً نحو تقليص عدد الساعات التعليمية أو الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك 1442 هجرياً، لجميع المراحل الدراسية أو التعليمية، وذلك للمراحل الإبتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، وأعلنت ذلك علي مواقع التواصل الإجتماعي وعبر صفحتها الرسمية على تويتر، ونأمل تصويت أولياء الأمور علي كافة الخيارات المتاحة للدراسة عبر موقع نظام نور https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

إعلان واستفتاء وزارة التعليم السعودية للدراسة بشهر رمضان1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إستفتاء علي عدد الساعات التعليمية أو الدراسية عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية او التعليميه المرحلة الإبتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية ، وجاء هذا الاستفتاء علي طريق الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر وهو موقع نور https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx، وهذا الإستفتاء في مصلحة أولياء الأمور وأيضا الطلاب للتسهيل عليهم ومعرفة ما هو الوقت المناسب لهم لتلقي الدروس التعليميه عن بُعد في رمضان.

ما هي عدد الساعات الدراسية عن بُعد لجميع المراحل الدراسية او التعليميه خلال شهر رمضان المبارك 1442

وجاء ف الموقع الإلكتروني أنه عدد الساعات التعليمية أو الدراسة عن بُعد المحددة في الموقع، أسفرت عن ثلاث ساعات للمرحلة الابتدائية و أربع ساعات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وكل هذا من الإجراءات اللازمة الاحترازية لمواجهة الوباء المنتشر في البلاد والمملكة السعودية، والمحافظة علي أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وأيضا من أجل التخفيف علي الطلاب والطالبات في شهر رمضان المبارك ويكونوا علي اتم الاستعداد للدراسة وأيضا أن شهر رمضان شهر الصوم والعبادة، والجميع في انتظار نتيجة الاستفتاء المعلنه من وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي ١٤٤٢.

ما هي النتيجة الذي يُسفر عنها هذا الاستفتاء1442 هجرياً؟

واخيرا بعد انتهاء هذا الاستفتاء والتصويت علي عدد الساعات التعليمية أو الدراسية عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية أو التعليميه، المرحلة الإبتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، سوف ينتهي إلي ثلاث ساعات للمرحلة الابتدائية و إلي اربع ساعات للمرحلة المتوسطة وأيضا اربع ساعات للمرحلة الثانوية مع اختلاف توقيت الساعات علي مدار الدوام المحدد في الموقع إذا كانت الساعات صباحا أم مساءاً.