نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختص في الطقس يُحذر من طقس يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 1442 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك مختص في أحوال الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية، وهو يتنبأ بأن طقس يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 1442، من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يحذر المواطنين من أن الرياح بها نشاط قوي، وموجات الغُبار بعدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية.

من هو المختص بأحوال المُناخ والطقس بالمملكة العربية السعودية؟

المختص هو الباحث في شئوون الطقس عبد العزيز الحصيني، الجنسية سعودي، بلد الإقامة السعودية، خبير وباحث سعودي في الطقس والمناخ وهو عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”

ما هو طقس المملكة العربية السعودية و ما هو التحذير من هذا الطقس

طقس اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية عبارة عن رياح بها نشاط قوي أو شبه قوي، وأيضا تلك الرياح محملة بالغُبار وموجات الغُبار بنفس قوة الرياح وأكثر كثافة في الأتربة.

ما هي مناطق التي يشملها هذا الطقس في المملكة العربية السعودية

وقد قال الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني أن تلك الرياح بها نشاط قوي أز شبه قوية، وأيضا تلك الرياح محملة بالغُبار وموجات الأتربة، والمناطق التي يشملها هذا الطقس في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الثلاثاء 23\3\2021 ، هي منطقة تبوك ، ومنكقة الجوف، ومنطقة والحدود الشمالية، ومنطقة حائل، ومكة المكرمة، وشمالي المدينة المنورة، علي أن تلك الرياح بها نشاط قوي، وأيضا موجات من الغُبار في تلك الطقس الذي يجتاح أركان المملكة العربية السعودية، وجاء الباحث عبد العزيز الحصيني ناصحاً ومنبهاً علي أن من لديه أو يمتلك اغناماً، في تلك المناطق المذكورة آنفاً أن يقوم بنقلها إلي أماكن أخري غير تلك التي يشملها هذا الطقس، أو أن يضعها في الشبك حماية لها وحفاظاً عليها من التعرض إلي أي ضرر.

طقس الثلاثاء في المملكة العربية السعودية

طقس حار نهارأ، والتحذير يأتي من الرياح لأن بها نشاط قوي أو شبه قوي، وموجات من الغُبار ومحملة الأتربة في عدة مناطق مكة المكرمة ومنطقى شمالي المدينة المنورة ومنطقة تبوك، ومنطقة جوف ومنطقة حائل.