رسالة صامتة …. بقلم / وضحى الونيس

أمي التي رحلت إلى السماء ولم تعود دعي روحك تعيش بسلام فلا تقلقي علي في هذه الحياه فهي دنيا لدنائتها والله خلقنا في كبد حتى نستشعر لذه الراحه في قربه فقد وكلت أمري له فهو الرحمن الرحيم القادر على كل شي لا تقلقي فحزني على رحيلك هو ما يؤلمني وأما ما ألاقيه في حياتي من بعدك فقد فقدت به الاحساس وازداد عشقي للون الاسود فهو مايليق بي السواد والظلام والعزله اخترت ذلك فهو ليس دلالة ع حزن وكآبه إنما رمزا للغموض ووصولك للمرحله الملكية في النضج فقد اعتدت أن أكون لوحدي قويه بإيماني بالله ثم بمن يهمهم أمري لدرجة قراءة ملامحي لم يعد يغريني شيئا من بعدك فلا أريد خوض نقاش مع أي كان ابتعدت بكل هدوء وصمت حتى لا تخرج أنيابي من بعد السكون أريد أن أكون كما اعاتدني الجميع رمزاً للرقي والحكمة فلا أريد لتلك القيم التي غرسوها والداي أن تذهب مع مهب الريح الأغلب يظن أنني صغيرة ولا أفقه لكنك أنتِ من مهدتي حياتي لخوض هذه الحياة ووالدي رحمه الله جندني لكل عقبة فصنعتوا مني أنثى حتى في سقوطها نيزكاً يحدث ضجة وفجوة بالأرض

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