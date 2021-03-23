رابط نظام نور برقم الهوية 1442 لتقديم ملف الطلاب الجدد بمدارس السعودية

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن رابط نظام نور برقم الهوية والذي يمكن من خلاله التقديم للطلاب الجدد وقيدهم خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن توقفت الدراسة في المدارس خلال العام الدراسي الحالي والعمل بنظام التعليم عن بعد، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفي في١٩ أوائل شهر فبراير عام ٢٠٢٠ اضطرت معظم الحكومات في الدول إلى تعليق أنشطتها وأعمالها وفرضت حالة من حظر التجوال لمنع التجمعات حتى لا تكون تلك التجمعات مناسبة لتفشي مرض فيروس كورونا المستجد.

نظام نور برقم الهوية 1442

وقررت وزارة التعليم خلال الفترة الماضية تعليق الدراسة بالمدارس واستخدام التعليم عن بعد كطريقة لإتمام العملية التعليمية وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها جميع دول العالم بعد انتشار الفيروسات، وهذا الحال بطبيعة لا يختلف في الأمر عما تم في المملكة العربية السعودية حيث قررت إنشاء مجموعة من المنصات التعليمية والمواقع التعليمية لتستكمل من خلالها العملية التعليمية عن طريق شرح وتبسيط المواد العلمية الخاص بالطلاب، وأشهر تلك المواقع وأكثرها نشاطًا هو موقع نور التعليمي حيث يقدم كافة الخدمات التعليمية للطلاب.

خدمات نظام نور التعليمية

يقدم موقع نور مجموعة من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء أمورهم من خلال تسجيل دخولهم على الرابط الخاص بالموقع، ومن خلال الدخول على تلك المنصة بإمكانهم الحصول على الخدمات الآتية:

تسجيل وقيد الطلاب الجدد بالمراحل التعليمية الأولى.

الاستعلام عن نتائج التقييمات والاختبارات.

الاستعلام عن مواعيد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد العطلة الرسمية.

بإمكان كل طالب الاستفادة من الخدمات التعليمية التي يقدمها موقع نور التعليمي بعد

تقديم الطلاب الجدد 1442

وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تلقي طلبات تقديم الطلاب الجدد من خلال إتباع الخطوات التالية.