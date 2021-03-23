إيداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام الصحيحة 1442

إيداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي، يعتبر إيداع مقطوعة الضمان أو فقط بعض الأخبار عن موعده الشغل الشاغل لملايين السعوديين الذين ينتظرون بفارغ الصبر أن يخرج إعلان رسمي عن موعد الصرف، حيث أن العديد من التكهنات جائت حول تحديد موعد الصرف وهذا ما لم يتم تأكيده من طرف أي جهة رسمية، ويسرنا في ثقفني ان نقدم للمتابعين خصوصا السعوديين أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث أن مئات الآلاف قد قدموا الكترونيا منذ بداية العام الماضي حيث تصرف المساعدة كل سنة قبل نهاية العام وهذا ما حدث مع جميع الدفعات السابقة، لكن الدفعة الحالية شهدت تأخرا كبيرا حتى جعل البعض يظن بأن المساعدة قد تم إيقافها، وهذا ما نفته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المكلفة بصرفها.

المساعدة المقطوعة

من بين عدد كبير من المساعدات التي تم الإعلان عنها منذ استلام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله زمام الأمور في المملكة العربية السعودية، تعتبر المقطوعة للضمان الاجتماعي واحدة من أبرز هذه المساعدات القيمة التي أعلنت عنها المملكة في رؤيتها 2030، حيث تسعى الحكومة جاهدة للقضاء على الفقر، وتعد هذه المساعدة إحدى أفضل تلك المساعدة التي من بينها حساب المواطن الذي يصرف في العاشر من كل شهر، مقطوعة الضمان تقدم من طرف وزارة الموارد البشرية المسؤولة عن صرفها كما أن التقديم من أجل الحصول عليها يتم من خلال موقع هذه الوزارة، وتصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة واحدة في العام وذلك منذ أن تم الإعلان عن بدء صرفها، واستفادت منها عشرات الآلاف من الأسر السعودية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

حتى الآن مازال خبر تحديد موعد صرف المقطوعة لم يتم الإعلان عنه من أي جهة رسمية في المملكة، لكن هناك عديد التكهنات التي تشير إلى أنه من المحتمل أن يعلن عن إيداعها في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الحكومة دائما ماتقوم قبل شهر رمضان بإطلاق عدد من المساعدات المالية للمواطنين الفقراء وذلك من أجل تخفيف المعاناة عنهم في شهر رمضان، حيث دائما ما ترتفع التكاليف والحاجيات التي يصعب على الأسر الفقيرة الفرح معها، وقد شهدت هذه الدفعة تأخرا كبيرا بالمقارنة مع باقي الدفعات السابقة، ويجدر بنا ان نذكر ان وزارة الموارد لا تحدد أبدا موعد للصرف، بل يتم إيداع المساعدة في حسابات المواطنين المقبولين مباشرة.

شروط الحصول على المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عددا من الشروط التي لابد للمتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي أن تكون متوفرة فيه، وذلك من أجل أن لايتعب المتقدم نفسه لأن من لاتتوفر فيه هذه الشروط التي سنعرض لكم فإن ملفه سترفضه الوزارة عند البدء في التحقق من الملفات المقدمة، وهذه هي الشروط المهمة والمطلوبة من طرف الوزارة: