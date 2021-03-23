رابط التقديم في وظائف جامعة أم القرى للرجال والسيدات في العديد من التخصصات

نعلن لكم عن رابط التقديم في وظائف جامعة أم القرى للرجال والنساء لعام 1442، حيث أعلنت الجامعة السعودية عن وجود وظائف شاغرة بها، حيث أنها تحتاج لعدد من الموظفين الرجال والنساء وذلك لاحتياج الجامعة للموظفين للعام الدراسي القادم، وصرحت إدارة الجامعة أن التقديم على الوظائف سوف يبدأ بداية من يوم الأحد القادم من شهر شعبان 1442 هجرية، الذي يوافق يوم الحادي والعشرين من شهر مارس 2021 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 شعبان 1442هـ، الموافق 25 مارس 2021م.

التقديم في وظائف جامعة أم القرى 1442

ويمكن التقديم الآن في الوظائف من خلال الدخول على موقع التوظيف وإدخال البيانات المطلوبة، للقبول في الوظائف الخاصة ببرنامج الدراسة العليا ومخططات السلامة، وتلك الوظائف هي كالتالي:

وظائف للرجال، وهي وظيفة عداد.

للرجال أيضًا وظيفة مدير وحدة طويلة.

وظائف من الرجال والنساء وهي المتخصصة في نظم المعلومات.

وظائف للرجال مثل التخصص في المواد البشرية.

وظائف للرجال والنساء تخصص تسوق.

وظيفة للرجال فقط وهى وظيفة مدير تدريب.

وظيفة للرجال وهى تسجيل متدربين، ضوابط تنسيق.

وظيفة للسيدات فقط، وهى ضابطا تنسيق.

وظيفة للرجال وهى وظيفة مستشار قانوني.

وظيفة للرجال والنساء مثل مهندس الصحة والسلامة المهنية.

شروط وظائف جامعة أم القرى



بينت الجامعة بعض الضوابط التي يجب وجودها كشرط في من يرغب التقدم لتلك الوظائف، والتقديم يتم من خلال موقع التوظيف بجامعة أم القرى، وتلك الشروط تتمثل فيما هو آتي:

أن يكون الراغب في الحصول على الوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم متفرغ للوظيفة.

على المتقدم اجتياز كافة المقابلات التي سوف تجرى.

المستندات المطلوبة للقبول

للتقديم في تلك المسابقة وللحصول على تلك الوظيفة يجب على الراغب إحضار المستندات التالية لإتمام التقديم: