رابط نظام نور للاستفتاء على نظام الدراسة خلال رمضان 1442 لمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

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رابط نظام نور للاستفتاء على نظام الدراسة في شهر رمضان 1442، تتم عمليات بحث عالية خلال الساعات الأخيرة للتعرف على الرابط الإلكتروني، التي خصصته وزارة التعليم السعودية للقيام بعملية الاستفتاء، التي أعلنت عنه وزارة التعليم لتحديد مواعيد الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان الكريم، حيث يقوم أولياء الأمور بالاختيار بين التوقيتات المطروحة بالاستفتاء.
خطوات القيام بالاستفتاء عبر نور
- الدخول على رابط نور الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.
- الدخول على أيقونة الاستبانات المرنة.
- تحديد المدرسة التابع لها الطالب.
- الاختيار بين التوقيتات المطروحة.
- الضغط على إرسال.
الاستفتاء على نظام الدراسة في رمضان 1442 عبر نظام نور
حرصت وزارة التعليم السعودية على توفير بدائل لنظام الدراسة خلال شهر رمضان، وسعت لمشاركة أولياء الأمور في اختيار الوقت المناسب لدراسة أبنائهم خلال أيام شهر رمضان المعظم، وذلك لمختلف المراحل التعليمية بدايةً من المرحلة الابتدائية حتي المرحلة الثانوية، لذلك أصدرت الاستفتاء لمواعيد الدراسة في شهر رمضان على نظام نور، حيث تقوم الوزارة بمتابعة مستمرة لنظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني 1442، وما يتم من مجهودات في ظل الوضع الوبائي الذي تمر به المنطقة، بسبب انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين والوفيات، فكان الاتجاه الأمن في التعليم عن بُعد لضمان سلامة الجميع، ونجاح هذا النظام كان متوقف على مشاركة الجميع للوصول لبر الأمان.
نظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني 1442
حددت وزارة التعليم السعودية الأسابيع الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني 1442، وكذالك حددت موعد إجراء الاختبارات لنهاية العام 1442، وقامت بتقسيم المنهج بالنحو المبين بعاليه، هذا وقد عرضت الوزارة مواعيد الدراسة في رمضان عبر منصة مدرستي، لتقديم اقتراحات بشأن هذه المواعيد، وفعلت الوزارة نظام الاستفتاء الإلكتروني على نظام نور، للتسهيل على أولياء الأمور للدخول من خلال حساباتهم على الموقع.
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