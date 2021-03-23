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استفتاء وزارة التعليم السعودية عبر نظام نور لتحديد مواعيد الدراسة في رمضان 1442 ، دعت وزارة التربية والتعليم السعودية أولياء أمور الطلاب لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمشاركة في الإستفتاء الذي أتاحته الوزارة عبر نظام نور الإلكتروني للمشاركة والتصويت في تحديد مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان الكريم 1442ه بما لا يتعارض مع مواقيت الصلاة والعبادات، وحتى يتمكن المعلمون من إدارة الوقت وإعداد الجداول الدراسية، وذلك من خلال المواعيد المتاحة عبر نظام نور الإلكتروني، لاستكمال عملية التعليم عن بُعد ضمن خطة المملكة العربية السعودية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات و التزاحم، واستمرار العملية التعليمية الكترونيًا عبر منصة مدرستي للحفاظ على صحة أبنائها من الطلاب والمدرسين في ظل انتشار جائحة كورونا.
استفتاء أولياء الأمور حول مواعيد الدراسة المقترحة خلال شهر رمضان الكريم عبر نظام نور التعليمي 1442 ومواعيد الدراسة المُقترحة
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن استفتاء خاص لأولياء أمور الطلاب بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والذي قد صممته وأتاحته عبر نظام نور الإلكتروني ليشارك فيه أولياء الأمور لتحديد مواعيد وساعات الدراسة في شهر رمضان، وقد تلاحظ أنه قد تم تقليل ساعات الدراسة من خلال منصة مدرستي لكل مرحلة تعليمية ليصبح كالتالي:
- ثلاث ساعات لطلاب المرحلة الابتدائية.
- أربع ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة.
- أربع ساعات لطلاب المرحلة الثانوية.
جدول توقيت الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان الكريم 1442 والذي تم طرحه من خلال استفتاء نظام نور الإلكتروني من قِبل وزارة التربية والتعليم السعودية
لقد نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية عبر نظام نور الإلكتروني جدول مُوضح به توقيت اليوم الدراسي المُقترح للدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان الكريم 1442ه، ودعت أولياء الأمور إلي الدخول والتعبير عن رأيهم.
كيفية مشاركة أولياء الأمور في استفتاء توقيت الدراسة في رمضان 1442 عبر نظام نور الإلكتروني
- إدخال ولي الأمر لكافة البيانات الخاصة به لتسجيل الدخول.
- كتابة اسم المُستخدم وكلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.
- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- الضغط على اختيار استفتاء توقيت الدراسة في رمضان.
- اختيار التوقيت المناسب لاستكمال الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي التعليمية.
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