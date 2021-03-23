استفتاء وزارة التعليم للدراسة في رمضان 2021 وما هي ساعات الدراسة للمتوسطة و باقي المراحل

يبحث طلاب عن استفتاء وزارة التعليم للدراسة في رمضان المبارك، حيث أعلنت يوم أمس الوزارة عن طرحها استفتاء لأولياء الأمور وذلك من أجل موعد الدوام في رمضان 2021 وكيف ستكون الدراسة خلال شهر الصيام بالنسبة للطلاب والطالبات وكذلك المعلمين، وقد نشرت الوزارة جدول استفتاء الدراسة في الشهر الكريم والذي يحوي على عدد من المواقيت التي يجب أن يختار إحداها أولياء الأمور، وقد بلغ عدد المواقيت المقترحة خمسة مواقيت للمرحلتين المتوسطة والثانوية وكذلك الابتدائية.

استفتاء وزارة التعليم للدراسة في رمضان 2021

وجاء جدول الاستفتاء بعدة مقترحات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية بشكل منفصل، حيث تعتبر المرحلة الابتدائية منفصلة تماما عن المرحلتين الثانوية والإعدادية، لكونها خاصة بالطلاب الذين يحتاجون مساعدة أولياء أمورهم للدراسة، على عكس المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد قامت يوم أمس الوزارة بنشر استفتاء على حسابها الرسمي في موقع تويتر تضمن ما هو التوقيت المناسب من وجهة نظر ولي الأمر من أجل بدء الدراسة في شهر رمضان الكريم، وقد دعت الوزارة إلى التصويت من أولياء الأمور فقط على الخيارات المتاحة الموضحة في موقع نظام نور الإلكتروني، وفيما يلي جدول المقترحات الذي قامت بوضعه وزارة التعليم.

جدول استفتاء وزارة التعليم للمرحلة الابتدائية

المرحلة الابتدائية من الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى الساعة الثامنة والنصف صباحا

توقيت المقترح الثاني يبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا

التوقيت الثالث ما بين الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

التوقيت الرابع يبدأ من الثامنة صباحا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباح

الاقتراح الأخير من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا

يذكر أن دوام الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية يبلغ ثلاثة ساعات دراسة.

ما هي الأوقات المقترحة في جدول استفتاء الدراسة عن بعد للمرحلتين الثانوية والمتوسطة