“جديد” وزارة الموارد البشرية ترد على موعد صرف المساعدة المقطوعة || ليست سنوية وتصرف وفق الحاجة

بسبب كثرة التساؤلات عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مقطوعة الضمان الاجتماعي ليست سنوية، ولا تصرف بانتظام وليس لها وقت محدد للصرف، ولكنها تصرف وفق الحاجة إليها، وهو ما تقرره الجهات المسئولة بالمملكة، وكان قد أثير أقاويل كثيرة عن أقتراب موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي خلال شهر شعبان الجاري، وكل هذه التكهنات ليس لها أي أساس من الصحة، وقالت الوزارة أنها تعمل على مساعدة المواطنين الأكثر احتياجاً عبر أكثر من برنامج، وليس برنامج المقطوعة هو الوحيد في برامج الحماية الاجتماعية، حتى يثار حوله كل هذا اللغط من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المساعدة المقطوعة بين الإلغاء والاستمرار

يشاع أيضاً أن الحكومة السعودية ألغت برنامج المساعدة، وهذا الكلام عاري تماماً من الصحة فلم تلغى المساعدة وإذا كان هناك أتجاه لإلغائها فأن المملكة ستقدم البديل لمستفيدي الضمان، ولن تتركهم يعانون لأنها هدفها الأول هو أن يعيش المواطن السعودي بكرامة على أرض المملكة، وأن يتوافر له مقومات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ملائم وهذا أبسط حقوقه.

سلم وقيمة الدعم في برنامج مقطوعة الضمان لمستوفي الشروط

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أساس عدد أفراد الأسرة الواحدة، بحيث يفي الدعم المقدم احتياجات الأسرة فدعم فرد ليس كدعم أسرة مكونة من 6 أفراد، ولذالك وضعت الوزارة جدول يوضح قيمة الدعم بحسب عدد الأفراد، وحددت حد أدنى للدعم وحد أقصى لا يزيد عن مبلغ 30 ألف ريال سعودي.

الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة

الأسر أصحاب الدخول المنخفضة والأشد فقراً.

السيدة الأم للأطفال الأيتام والسيدات الأرامل.

السيدات المطلقات والتي توفي عائلها الوحيد.

أسر الشهداء وأصحاب الإعاقة الكلية والجزئية.

المقطوعة تصرف للرجال وللنساء على حد سواء.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية.

أختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الدخول على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

تسجيل رمز التحقق الظاهر بالصورة.

الضغط على زر عرض النتائج سوف تظهر كافة التفاصيل عن المقطوعة وعن موعد الصرف.

أهداف تحديث بيانات مستفيدي الضمن الاجتماعي