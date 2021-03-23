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عمر شويل - جدة الموعد المحدد لصرف مكرمة الملك سلمان في شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442هـ ، اعتاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وفقًا لما كان يحدث أيام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لمساعدتهم في الظروف المعيشية الصعبة و خاصة للأسر الفقيرة في المملكة، المتواطنة في كافة مدن وانحاء المملكة، حيث يستفيد من المكرمة العديد من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

مكرمة الضمان الاجتماعي في السعودية 1442

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين السعوديين، وذلك من خلال عدة طرق ومن ضمن هذه المساعدات المالية، مكرمة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية.

فالمكرمة عبارة عن مساعدة مالية من قِبل هيئة الضمان الاجتماعي بالمملكة لمساعدة المواطنين الذين يعانون ظروف معيشية قاهرة، ولتخطي مرحلة الفقر والحاجة، في ظل ضيق الحال الذي يمر به معظم أبناء المملكة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 1 )، حيث أن هذه المساعدات المالية من مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تُعد من ضمن المساعدات المقطوعة وحساب مواطن ليس لها علاقة بالزكاة الخاصة بالمال.

القيمة المالية لمكرمة رمضان 1442 هـ

يتساءل الكثيرون من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف مكرمة الملك سلمان، وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة صرف المساعدات المالية من قِبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمواطنين ذوى الحاجة وأصحاب الدخل المنخفض، فقد تم تحديد قيمة المبلغ على نحو حوالي ألف ريال سعودي للعائل وخمسمائة ريال التابع.

الموعد المحدد لصرف مكرمة الملك سلمان في شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442هـ

ولم تحدد الجهات المعنية موعد محدد لصرف المساعدات المالية لهذا العام للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المحدود، ولكن قد ذُكر أنه بيتم صرف هذه المساعدات في شهر رمضان المبارك فى اليوم الثامن عشر من شهر رمضان حتى نهايته أو مع بداية شهر شوال، ومن المحتمل أيضًا يتم صرف هذه المساعدات المالية مع صرف معاش الضمان الاجتماعي.