إيداع المساعدة المقطوعة لعام 1442 ه‍ معلومات عن طريقة وموعد الاستلام

نقدم لكم التفاصيل عن أمر إيداع المساعدة المقطوعة لعام 1442، حيث أن المساعدة المقطوعة هي المساعدة التي يتم صرفها لمحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، وهي مساعدة سنوية يتم منها لمحدودي الدخل وفقًا لعدة شروط يتم تحديدها من قِبل وزارة الموارد في المملكة حتى تصل المساعدة لمن يستحقوها بالفعل ويتساءل الكثير من سكان المملكة عن موعد صرف المساعدة وفيما يلي أهم المعلومات.

إيداع المساعدة المقطوعة لعام 1442 ومستحقيها

المساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية سنوية يتم تقديمها للمواطنين محدودي الدخل في السعودية من أجل رفع المستوى المعيشي لهم ومساهمة في المشاريع الصغيرة التي يقومون بها من أجل تحسين المستوى المعيشي ويتم صرف المساعدة المقطوعة لفئات محدده من الشعب ومن ضمنهم:

السيدات المطلقات.

الأرامل.

الأشخاص محدودي الدخل.

أهل السجناء.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المقطوعة يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل السعودية.

ألا يزيد دخله عن 8 آلاف إذا كان متزوج ولا يزيد عن 300 آلاف إذا كان أعزب.

ألا يمتلك المتقدم سجل تجاري.

موعد استلام المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة لا يوجد وقت محدد لصرفها وهو ما يعلمه كل سكان المملكة، فيتم صرفها بعد الانتهاء من إجراءات وترتيبات وزارة الموارد ولا يوجد أي بيان رسمي حتى الأن يؤكد موعد صرف المقطوعة ولكن من المحتمل أن يتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك من أجل التخفيف عن المواطنين ومساعدتهم في هذا الشهر الكريم.

خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي