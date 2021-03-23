طريقة الاستعلام عن الضمان الصحي بالسعودية برقم الهوية أو رقم الإقامة 1442

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الصحي الخاص بهم في المملكة العربية السعودية والذي يقدمه مجلس الضمان الصحي التعاوني، وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وسريعة لاستعلام عن الضمان الصحي بالسعودية برقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين، فتابعوا معنا.

طريقة الاستعلام عن الضمان الصحي

للاستعلام عن حالة الضمان أو التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين قم بالقيام بالخطوات التالية:

قم بكتابة مجلس الضمان الصحي بخانة البحث على قوقل.

قم باختيار مجلس الضمان الصحي من النتائج cchi.gov.sa.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع مجلس الضمان الصحي التعاوني.

من شريط القوائم قم بالنقر الاستعلام عن حالة التأمين.

ستظهر لك الصفحة الخاصة بدليل الخدمات الإلكترونية قم بالنقر على زر الدخول على الخدمة.

ستظهر لك صفحة الاستعلام عن التأمين.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين في خانة رقم بطاقة الأحوال/الإقامة.

قم بإدخال رمز التحقق.

قم بالنقر على زر موافق.

ثم ستظهر لك صفحة البيانات الخاصة بحالة الضمان الصحي الخاص بك.

معلومات عن التأمين الطبي أو الضمان الصحي

يعتبر الضمان الصحي واحدا من الأساسيات التي يحتاجها كل مواطن ومقيم بالمملكة العربية السعودية، ويقوم النظام السعودي بتقديم خدمة الضمان الصحي أو التأمين الصحي للموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي والخاص، ويشترط النظام السعودي للمقيمين في تجديد إقاماتهم في تجديد التأمين الطبي، ويمكنك التجديد في الضمان الطبي والاستعلام عنه بكافة التفاصيل إلكترونيا في موقع الضمان الصحي التعاوني.

ويمكنك أيضا الاستعلام عن الضمان الصحي من خلال منصة أبشر بالنسبة للمقيمين، ويمكنك الاستعلام برقم الإقامة فقط تابعوا للتعرف على الاستعلام عن الضمان الصحي عن طريق أبشر.

الاستعلام عن الضمان الصحي عن طريق أبشر للمقيمين

قم بالذهاب إلى موقع أبشر www.absher.sa.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الإقامة وكلمة السر الخاصة بك.

من شريط القوائم انقر على استعلامات إلكترونية.

من الاستعلامات الإلكترونية اختر استعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي.

وسيظهر لك حالة التأمين الصحي الخاص بك.

وكما يمكنك معرفة طريقة التسجيل في نفاذ للحصول على تمويل لمشروعك من هنا، ويمكنك معرفة طريقة الاستعلام عن غياب وافد من هنا، دمتم سالمين.

في حالة تواجد أي اسئلة أو استفسارات لا تنسوا كتابة اسئلتكم واستفساراتكم في خانة التعليقات وسيسعدنا الرد عليها في أسرع وقت ممكن، نتمنى أن يكون شرحنا المبسط قد نال على إعجابكم، نقدم لكم في موقعكم المتميز دائما أفضل الطرق وشرح متميز عن باقي منافسينا، نسأل الله لكم السلامة، دمتم في أمان الله.