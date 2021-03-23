أجل الدفع بعد العيد مع تمويلك الشخصي بدون كفيل من تسهيل

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عمر شويل - جدة أجل الدفع بعد العيد مع قرضك الشخصي من تسهيل للتمويل فتقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ويستطيع العميل السداد على فترات زمنية تصل إلى 24 شهر وهو تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وتوفر الآن شركة تسهيل إمكانية الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل وتأجيل الدفع بعد العيد والمملكة العربية السعودية بها العديد من شركات التمويل المختلفة والتى تقدم عدد مختلف من التمويلات فهناك تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مقدم من الشركة السعودية للتمويل ويتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة ويصل قيمة القرض حتى 100000 ريال سعودي

أجل الدفع بعد العيد مع تمويلك الشخصي من تسهيل للتمويل

شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج تسهيل لتقسيط قرضك الشخصي لدى تسهيل لكي يتناسب مع ظروف العملاء المختلفة ويتميز هذا البرنامج بما يلي

برنامج تسهيل للتمويل يتميز بأن التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي من تسهيل لا يحتاج إلى كفيل

القرض الشخصي من تسهيل لا يحتاج إلى نقل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل

يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية على طلب التمويل

يصل قيمة القرض الشخصي من تسهيل للتمويل إلى ضعف الراتب الشهري

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل من تسهيل للتمويل

على العملاء الذين يفكرون في طلب التقديم على تمويل تسهيل تقديم الأوراق التالية

على العملاء المتقدمين تقديم كشف حساب بنكي

لابد من تقديم نسخة من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين ونسخة من جواز السفر للعملاء الغير سعوديين

لابد أن يقدم العميل خطاب مختصر للراتب

شروط طلب التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل

تستطيع الآن الحصول على قرض الشخصي من تسهيل للتمويل وتأجيل بالمملكة العربية السعودية و الدفع بعد العيد وذلك للعملاء الذين تتوافر لديهم شروط الحصول على التمويل من تسهيل للتمويل وهي

يشترط على العملاء بالقطاع الخاص والحكومي العمل لمدة ثلاثة أشهر للعملاء السعوديين وعام للعملاء الغير سعوديين

يصل قيمة التمويل للعملاء بالقطاع الحكومي والخاص إلى 30 ألف ريال سعودي

يستطيع العملاء المتقاعدين التقديم للحصول على التمويل من تسهيل بشرط ألا يزيد السن عن 70 عام بشرط أن لا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي

لابد أن يكون المتقاعدين الراغبين في الحصول على تمويل تسهيل مشتركين في برنامج التقاعد للموسسة العامة للتأمينات

طريقة الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الحصول على تمويل تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية سواء العاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي والمتقاعدين والعاملين بالقطاع العسكري من خلال الدخول على رابط شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية والدخول على التمويل الشخصي وطلب التمويل