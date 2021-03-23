أجل الدفع بعد العيد مع تمويلك الشخصي بدون كفيل من تسهيل

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عمر شويل - جدة أجل الدفع بعد العيد مع قرضك الشخصي من تسهيل للتمويل فتقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ويستطيع العميل السداد على فترات زمنية تصل إلى 24 شهر وهو تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وتوفر الآن شركة تسهيل إمكانية الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل وتأجيل الدفع بعد العيد والمملكة العربية السعودية بها العديد من شركات التمويل المختلفة والتى تقدم عدد مختلف من التمويلات فهناك تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مقدم من الشركة السعودية للتمويل ويتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة ويصل قيمة القرض حتى 100000 ريال سعودي
أجل الدفع بعد العيد مع تمويلك الشخصي من تسهيل للتمويل
شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج تسهيل لتقسيط قرضك الشخصي لدى تسهيل لكي يتناسب مع ظروف العملاء المختلفة ويتميز هذا البرنامج بما يلي
- برنامج تسهيل للتمويل يتميز بأن التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- التمويل الشخصي من تسهيل لا يحتاج إلى كفيل
- القرض الشخصي من تسهيل لا يحتاج إلى نقل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل
- يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية على طلب التمويل
- يصل قيمة القرض الشخصي من تسهيل للتمويل إلى ضعف الراتب الشهري
الأوراق المطلوبة لطلب التمويل من تسهيل للتمويل
على العملاء الذين يفكرون في طلب التقديم على تمويل تسهيل تقديم الأوراق التالية
- على العملاء المتقدمين تقديم كشف حساب بنكي
- لابد من تقديم نسخة من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين ونسخة من جواز السفر للعملاء الغير سعوديين
- لابد أن يقدم العميل خطاب مختصر للراتب
شروط طلب التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل
تستطيع الآن الحصول على قرض الشخصي من تسهيل للتمويل وتأجيل بالمملكة العربية السعودية و الدفع بعد العيد وذلك للعملاء الذين تتوافر لديهم شروط الحصول على التمويل من تسهيل للتمويل وهي
- يشترط على العملاء بالقطاع الخاص والحكومي العمل لمدة ثلاثة أشهر للعملاء السعوديين وعام للعملاء الغير سعوديين
- يصل قيمة التمويل للعملاء بالقطاع الحكومي والخاص إلى 30 ألف ريال سعودي
- يستطيع العملاء المتقاعدين التقديم للحصول على التمويل من تسهيل بشرط ألا يزيد السن عن 70 عام بشرط أن لا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي
- لابد أن يكون المتقاعدين الراغبين في الحصول على تمويل تسهيل مشتركين في برنامج التقاعد للموسسة العامة للتأمينات
طريقة الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية
يستطيع العملاء الحصول على تمويل تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية سواء العاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي والمتقاعدين والعاملين بالقطاع العسكري من خلال الدخول على رابط شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية والدخول على التمويل الشخصي وطلب التمويل
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