نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت الدراسة في رمضان “عن بعد” 1442-2021 استبيان نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت الدراسة في رمضان من خلال الاستفتاء الذي قدمته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور، حيث يمكن من خلال هذا الاستفتاء تحديد المواعيد التي تناسب الأبناء خلال هذا الشهر، حتى يستطيع الطالب مواصلة التعليم عن بعد والقيام بأداء الصلاة في أوقاتها، فقد يتم تحديد مواعيد الدراسة عن بعد بما لا يتعارض مع أوقات العبادة.

توقيت الدراسة في رمضان 2021

يستطيع الطالب وولى الأمر معرفة توقيت الدراسة في رمضان بعد انتهاء الاستفتاء الذي تقدمه الوزارة من خلال نظام نور لتحديد أوقات الدراسة عن بعد للمراحل التعليمية المختلفة.

فقد يستطيع ولي الأمر تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي أو الموقع الإلكتروني المخصص إلى نظام نور، والبحث عن الاستبيان الموضح على الموقع، واختيار الأوقات المناسبة التي تجعل الطالب يستوعب الدراسة، وفي نفس الوقت يتفرغ لمتابعة الواجبات المنزلية والتواصل مع المعلمين من خلال المنصات التعليمية، بالإضافة إلى أداء الصلاة في أوقاتها.

استفتاء وزارة التعليم نظام نور

أكدت وزارة التعليم أنه من خلال الاستفتاء تستطيع تحديد جدول يشمل توقيت الدراسة في رمضان فهي تقترح مجموعة من المواعيد يمكن الاختيار منها، حيث يصبح الوقت المحدد للطلاب في المرحلة الابتدائية ثلاث ساعات فقط، والمرحلة الثانوية يكون الوقت المحدد لهم أربع ساعات، وقد تم تحديد مواعيد مختلفة على مدار اليوم داخل الاستبيان، ويتم الاختيار من هذه المواعيد وسوف تقوم وزارة التعليم بتحديد المواعين بعد نتيجة هذا الاستبيان.

تسجيل دخول استفتاء الدراسة عن بعد

يستطيع الطالب وولي الأمر تسجيل الدخول إلى نظام نور لاختيار الوقت المناسب من وجهة نظره للدراسة عن بعد خلال شهر رمضان، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي نظام نور.

ثانيًا تسجيل الدخول كولي أمر.

من خلال القائمة يتم اختيار الاستبيان الإلكتروني.

سوف يظهر مجموعة من المواعيد التي تقترحها الوزارة، ويمكن اختيار الميعاد المناسب من وجهه نظرك.

من خلال المشاركة في الاستبيان الإلكتروني يستطيع أولياء الأمور تحديد توقيت الدراسة في رمضان المبارك وذلك بما يتناسب مع الطلبة والطالبات، فهناك مواعيد مختلفة تقترحها الوزارة، كما تم تقليص عدد الساعات لكل مرحلة حتى يستطيع الطالب للتفرغ للواجبات المدرسية.