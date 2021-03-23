نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم بالخطوات وظائف جدارة وزارة الحج والعمرة في المقال التالي
وظائف جدارة وزارة الحج والعمرة والمقدمة لكل من الرجال والنساء حسب التخصصات والدرجات العلمية والتي تتناسب مع كل وظيفة من الوظائف الشاغرة والتي يصل عددها إلى (44) وظيفة خالية، على أن يتم التقديم للوظائف من خلال منصة جدارة الموجودة على موقع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وظائف جدارة وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن وظائف خالية لمجموعة من التخصصات للرجال والنساء، وهذه الوظائف تتناسب مع متطلبات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، ولقد تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال منظومة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية.
الوظائف المتاحة من خلال منظومة جدارة وزارة الحج والعمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن 44 وظيفة خالية، ويجب التنويه أنه هناك مكان واحد خالي في كل تخصص.
- مراقب.
- باحث إعلامي.
- مطور أول برامج.
- مراقب حج، ومراقب عمرة.
- أخصائي علاقات عامة.
- مراقب خدمات.
- مأمور علاقات عامة.
- باحث تخطيط.
- محامي مساعد.
- باحث قضايا.
- باحث مشاريع مساعد.
- أخصائي تقنية معلومات.
- باحث تطوير موارد بشرية.
- باحث مشاريع مساعد.
- باحث تطوير إداري مساعد.
- باحث توظيف مساعد.
- باحث مكتبات مساعد.
- باحث مساعد في الابتعاث والتدريبات.
- مراقب انشاءات.
- باحث إحصاء.
- محلل نظم.
- مصمم جرافيك.
- باحث تطوير إداري.
- باحث أمن وسلامة.
كيفية التقديم في وظائف جدارة وزارة الحج والعمرة
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم الدخول إلى منظومة جدارة للتوظيف.
- التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي تم إدخالها من قبل في منصة جدارة، وفي حالة وجود أي اختلاف يمكن للمتقدم تقديم اعتراض.
- أما في حالة صحة البيانات فيتم النقر على (التقديم على الإعلانات الوظيفية).
- الضغط على زر (وظائف وزارة الحج).
- تحديد الرغبات، والشهادات المتوفرة، والإمكانيات، والتخصص الدراسي.
- طباعة الطلب الخاص بوظائف جدارة وزارة الحج والعمرة.
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