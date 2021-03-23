نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم بالسعودية نتيجة استفتاء أوقات الدراسة في شهر رمضان للعام الدراسي من رابط نظام نور 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم بالسعودية أطلقت منذ ساعات قليلة استفتاء خاص بوقت الدراسة في رمضان للعام الدراسي 1442 بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الاستفتاء خاص بأولياء الأمور، وحسب مصلحة أبناءهم الطلاب والطالبات، وكذلك الأوقات التي تناسب جميع منسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية، وكانت جميع الاختيارات المتاحة للاستبيان عن موعد الدراسة برمضان بدءاً من بعد الفجر إلى العصر، مع اختلاف عدد الساعات للمراحل، واختلاف أوقات الدوام، ولا تتعدى جميع الأوقات الساعة ال 4:30 عصراً.

نتيجة استفتاء أوقات الدراسة بالسعودية في شهر رمضان لعام 1442

وزارة التعليم السعودية كما ذكرنا طرحت بعض الاستبيانات عن موعد الدراسة برمضان، كعدد ساعات محددة لكل مرحلة، وكان هذا الاستفتاء عبر موقع نظام نور من حساب أولياء الأمور من خلال رابط موقع نظام نور، وكانت الاختيارات المتاحة للتصويت كما موضحة في الجدول التالي، وكيفية وطريقة التصويت:

حيث يستطيع ولي الأمر التصويت على خيار واحد من هذا الاختيارات، وإذا كان الأبناء مختلفين في المدارس، يرجى التصويت على كل مدرسة خاصة بالطلاب.

أوقات الدراسة الأكثر تصويتاً في شهر رمضان بالسعودية للعام الدراسي 1442

يتنوع وقت الدراسة في شهر رمضان بالمملكة بين وقت ساعات الصباح، وساعات الظهيرة والعصر، حيث بعض أولياء الأمور يفضل أوقات الدراسة في الصباح لطلاب المرحلة الابتدائية، وأوقات الظهر والعصر للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما أن الوزارة حددت عدد ساعات الدوام للدراسة في شهر رمضان لكل مرحلة بناءاً على جدول الاقتراحات المذكورة، حيث أنه يكون عدد ساعات الدراسة في رمضان للمرحلة الابتدائية 3 ساعات، وعدد ساعات الدراسة للمرحلة المتوسطة والثانوية 4 ساعات، مختلفة باختلاف وقت الدوام الدراسي في نهار رمضان، شارك رأيك بتعليق في التصويت لمعرفة الرأي الأكثر اقتراحاً من أولياء الأمور كما حددته من خلال حسابك على موقع نظام نور.

الأوقات المقترحة للدراسة برمضان هل تشمل الجامعات وموعد الاختبارات النهائية بالسعودية؟

كما قالت الوزارة أن أوقات الدراسة التي يقوم أولياء الأمور بالاستفتاء عنها لاتشمل الجامعات، حيث أن هذا الاستفتاء خاص بثلاثة مراحل فقط، وهي المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية.

موعد الاختبارات النهائية بالسعودية للتعليم العام كما هو محدد في الجدول السابق للوزارة، وهو يوم 11 شوال 1442، أما الاختبارات النهائية للجامعات تختلف باختلاف كل جامعة منها ماهو في شهر رمضان ومنها ماهو قبل الشهر وبعده، كما بعض الجامعات حددت الاختبارات النهائية حضورياً، وبعضها حددها عن بعد.