طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من الجوال في السعودية بسهولة 1442

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن طريقة معرفة فاتورة الكهرباء في السعودية عند موعد السداد، وقد حدث ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء في السعودية مما جعل الكثير من الأشخاص يكونون أكثر حرصا في استهلاك الكهرباء وأكثر ترشيدا لتقليل فاتورة الكهرباء القادمة في كل شهر، تابع معنا للتعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الجوال في السعودية 1442 بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الجوال

تحميل تطبيق شركة الكهرباء السعودية AL KAHRABA على الجوال

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية عن طريق الجوال بسهولة، كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق الرسمي الخاص بالشركة السعودية للكهرباء، لتحميله قم بالذهاب إلى المتجر الخاص بهاتفك سواء كان ايفون أو أندرويد وابحث عن تطبيق AL KAHRABA ستجد التطبيق عليه شعار شركة الكهرباء السعودية، قم بتحميله وتثبيته.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الجوال

بعد أن تكون قد حملت وثبتت تطبيق AL KAHRABA الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية، قم بفتح التطبيق وقم باتباع الخطوات الآتية:

قم باختيار خدمات الفواتير من القائمة الرئيسية بواجهة التطبيق.

ثم قم بإدخال رقم الحساب الخاص بعداد الكهرباء الخاص بك.

قم بالضغط على استعلام.

ستظهر لك قائمة بها العديد من الاختيارات قم باختيار بيانات الفاتورة.

ستظهر لك فاتورة الكهرباء والبيانات الخاصة بها، والمبلغ المطلوب سداده.

كما يمكنك معرفة موعد القراء القادمة، واستهلاكك الشهري، والعديد من المميزات الأخرى من خلال التطبيق.

طرق توفير فاتورة الكهرباء بالسعودية

ويبحث الكثير من الأشخاص أيضا عن طرق توفير الكهرباء وخاصة بعد زيادة أسعار فواتير الكهرباء، سنعطيك بعض النصائح التي ستساعدك في توفير فاتورة الكهرباء، تابع القراءة.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

لتوفير الكهرباء قم باتباع النصائح والإرشادات التالية:

قم بغلق الأنوار الزائدة عن الحاجة في المنزل.

عند عدم استخدام جهاز كهربائي انزع الفيشة من مكبس الكهرباء.

عند الانتهاء من استخدام شاحن الجوال قم بنزعه من مقبس الكهرباء.

عند تشغيل المكيف أغلق النوافذ وباب الغرفة جيدا.

استبدل المصابيح العادية بمصابيح LED.

استخدم النار بدلا من السخان الكهربائي في تسخين الماء.

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