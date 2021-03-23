أعلنت شركة نيوم بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج مهارات المستقبل من نيوم 2021 وذلك عبر موقعها الإلكتروني من خلال اختيار أحد المسارين إما التدريب الاحترافي أو التدريب الإلكتروني، ولابد من تسجيل حساب علي الموقع الرسمي للشركة أولا قبل التقديم علي التدريبات المذكورة، كما يمكنك التسجيل علي موقع الشركة من التقدم للعديد من الوظائف المتاحة لدي شركة نيوم ، والتسجيل في برامج التدريب متاح لمنطقتي تبوك و نيوم لأبناء المحيط الإقليمي فقط، بهدف رفع مستوي المهارة التقنية والفنية لديهم، كما توفر شركة نيوم العديد من الدورات التدريبية لأهل المنطقة المحيطة باستمرار وخاصة لحديثي التخرج من الجامعيين وحملة المؤهلات المتوسطة.

خطوات التسجيل في برنامج مهارات المستقبل من نيوم

أولا للانضمام لمسار التدريب الاحترافي عليك بالدخول للرابط الإلكتروني.

قراءة التعريف بالمسار وشروطه ودراستها جيداً.

اختيار مشاركة جديدة من نهاية الصفحة.

اختيار هل لديك حساب ومليء خانة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

أو تسجيل حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية ورقم الهاتف.

ثانياً للانضمام لمسار التدريب الإلكتروني عليك بالدخول للرابط الإلكتروني.

قراءة كافة الشروط والتعريف بالمسار ودراستها جيداً واتباع نفس الخطوات السابقة بالمسار الاحترافي.

التعريف بشركة نيوم

تعرف شركة نيوم عبر موقعها الرسمي علي أنها الرؤية الطموحة التي ستشكل المستقبل الجديد، وهي القدرة علي مواجهة التغيرات كما لم يستطع أحد من قبل، وهي الموطن المستهدف لأصحاب الأحلام والطموحات الكبري في الاستثمارات والحياة الأفضل ، حيث تطرح شركة نيوم التسجيل في برنامج مهارات المستقبل من نيوم عبر موقعها الإلكتروني عن طريق التسجيل بالموقع كما تم شرحه سابقاً وتقدم العديد من الوظائف والدورات التدريبية و نيوم هي القوي العظمي والواجهة العريضة لرؤية المملكة 2030.

شروط التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

أولاً شروط التسجيل في مسار التدريب الإلكتروني.

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل دراسي لا يقل عن درجة دبلوم وبدون وظيفة.

أن يكون التخصص الدراسي للمتقدم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أن يتم توفير مستخرج تأمينات اجتماعية ضمن أوراق المتقدم.

ثانياً شروط التسجيل في مسار التدريب الاحترافي.

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل دراسي لا يقل عن درجة دبلوم.

أن يكون المتقدم موظف بإحدى الوظائف التقنية أو الاتصالات.

حصول المتقدم علي موافقة من جهة عمله للتفرغ للدورة التدريبية.

اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية.

الإجادة التامة للغة الانجليزية حيث أنها لغة المحتوى.

وتبعاً لهذه الشروط يستطيع المواطنون التسجيل في برنامج مهارات المستقبل من نيوم كما يمكنكم التسجيل علي منصة التطوير المهني الإلكترونية، ويمكنكم معرفة المزيد عن مهارات المستقبل وكيفية توظيفها من خلال الفيديو التالي: