الاستعلام عن الاسكان برقم السجل للتعرف على أسماء المقبولين في سكني

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الاستعلام عن الاسكان برقم السجل أصبح من الخدمات الإلكترونية المتاحة الآن، والتي قد تم توفيرها للتسهيل على المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما يمكن التعرف على أسماء المقبولين في الإسكان إلكترونيًا عبر الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية الوطنية، والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان السعودية عكفت على توفير الدعم السكني للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل أيضًا، وذلك عن طريق صندوق التنمية العقارية ومن خلال برنامج سكني أيضًا.
الاستعلام عن الاسكان برقم السجل
وزارة الإسكان من أهم الوزارات التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى عمل إصلاحات اقتصادية متعددة لصالح المواطنين جميعًا، ويذكر أن الوزارة قدمت أكثر من برنامج للتمويل، منها برامج التمويل العقاري والشقق السكنية.
وعلى من يرغب في الاستعلام عن الإسكان برقم السجل أن يقوم باتباع الخطوات التالية:
- سيقوم أولًا بالدخول إلى منصة سكني المخصصة للدعم والاستعلامات الإلكترونية.
- تسجيل الدخول سيكون من خلال بوابة النفاذ الموحد، ثم نقوم بزيارة بوابة الخدمات ومنها علينا اختيار تبويب الاستعلام عن الإسكان.
- ثم بعدها نقوم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثل في رقم السجل وكلمة السر، ثم النقر على تبويب استعلام.
- الآن ستحصل على كافة المعلومات المهمة المتعلقة بالإسكان والدعم السكني الذي توفره لك منصة سكني للدعم.
الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية
وعلى من يرغب في التعرف على برامج التمويل وأيضًا أسماء المقبولين في الإسكان من وزارة الإسكان السعودية أن يقوم باتباع الخطوات التالية:
- نقوم بزيارة بوابة الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية الوطنية.
- نقوم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ثم منها نختار سكني ونقوم بتسجيل الدخول، والذي يتم من خلال طريقتين، الأولى أن نقوم بتسجيل الدخول عن طريق كلمة المرور واسم المستخدم، أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- ثم نقوم بالدخول إلى الخدمات العامة والنقر على تبويب الاستعلام، ونقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية وبعدها نقوم بالنقر على تبويب استعلام.
شروط الدعم السكني من وزارة الإسكان السعودية
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن الخامسة والعشرين من العمر.
- ألا يكون قد استفاد من خدمات الدعم السكني من الوزارة من قبل وأن يكون عائلًا لأسرة.
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