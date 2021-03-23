نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Jobs.sa تسجيل وظائف الأمن العام 1442 جندي رجال رابط التقديم وخطوات التسجيل في المقال التالي
تتسارع عمليات البحث بشدة اليوم لمعرفة رابط موقع تسجيل الأمن العام 1442 جندي رجال، خاصة مع إقتراب إغلاق موقع التقديم حيث ينتهي التقديم علي موقع أبشر للتوظيف يوم الخميس الجاري الموافق 12 شعبان، ولرغبة العديد من شباب المملكة العربية السعودية في شغل وظائف وطنية في مثل هذا القطاع المهم، نقدم لحضراتكم التفاصيل الكاملة عن الوظائف المعلنة وخطوات التقديم وكذلك شروط التقديم للحصول علي الوظيفة إن شاء الله.
تسجيل وظائف الأمن العام 1442
قامت منصة أبشر للتوظيف في المملكة العربية السعودية بالإعلان يوم 4 شعبان 1442 علي فرص حقيقية لشباب المملكة لشغل وظيفة جندي رجال، وجاء البيان كالآتي تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للأمن العام برتبة “جندي”، وبدات منصة أبشر بالفعل إستقبال الطلبات من 7/8/1442 حتي 12/8/1442، وحتي اللحظة الحالية يمكنكم تسجيل وظائف الأمن العام جندي عبر المنصة حتي يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا.
شروط وخطوات تسجيل وظائف الأمن العام 1442 جندي رجال
نقدم لحضراتكم أهم شروط تسجيل وظائف الأمن العام جندي رجال بالمملكة العربية السعودية وجأت كالآتي
- إن يكون الملتحق بطلب للوظيفة حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يساويها ويعادلها من شهادات.
- لم يشغل المتقدم أي وظيفة عسكرية من قبل.
- متزوج من سعودية.
- يتمتع بسيرة ذاتية وسلوكية قويمة ولم يرتكب جرم مطلقا أو مايخل بالشرف.
- اللياقة الجسدية أساسية في القبول.
- يجب اجتياز الأختبارات بنجاح.
ونقدم لحضراتكم الآن خطوات التقديم علي موقع أبشر
- قم بالدخول علي موقع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
- سجل البيانات المطلوبة عبر منصة أبشر.
- يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية تابعة عبر الموقع.
- يجب مطابقة البيانات المكتوبة مع الواقع وعظ وجود إي تبديل حتي لا يتم رفض الطلب.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Jobs.sa تسجيل وظائف الأمن العام 1442 جندي رجال رابط التقديم وخطوات التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.