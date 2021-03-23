Jobs.sa تسجيل وظائف الأمن العام 1442 جندي رجال رابط التقديم وخطوات التسجيل

تتسارع عمليات البحث بشدة اليوم لمعرفة رابط موقع تسجيل الأمن العام 1442 جندي رجال، خاصة مع إقتراب إغلاق موقع التقديم حيث ينتهي التقديم علي موقع أبشر للتوظيف يوم الخميس الجاري الموافق 12 شعبان، ولرغبة العديد من شباب المملكة العربية السعودية في شغل وظائف وطنية في مثل هذا القطاع المهم، نقدم لحضراتكم التفاصيل الكاملة عن الوظائف المعلنة وخطوات التقديم وكذلك شروط التقديم للحصول علي الوظيفة إن شاء الله.

تسجيل وظائف الأمن العام 1442

قامت منصة أبشر للتوظيف في المملكة العربية السعودية بالإعلان يوم 4 شعبان 1442 علي فرص حقيقية لشباب المملكة لشغل وظيفة جندي رجال، وجاء البيان كالآتي تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للأمن العام برتبة “جندي”، وبدات منصة أبشر بالفعل إستقبال الطلبات من 7/8/1442 حتي 12/8/1442، وحتي اللحظة الحالية يمكنكم تسجيل وظائف الأمن العام جندي عبر المنصة حتي يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا.

شروط وخطوات تسجيل وظائف الأمن العام 1442 جندي رجال

نقدم لحضراتكم أهم شروط تسجيل وظائف الأمن العام جندي رجال بالمملكة العربية السعودية وجأت كالآتي

إن يكون الملتحق بطلب للوظيفة حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يساويها ويعادلها من شهادات.

لم يشغل المتقدم أي وظيفة عسكرية من قبل.

متزوج من سعودية.

يتمتع بسيرة ذاتية وسلوكية قويمة ولم يرتكب جرم مطلقا أو مايخل بالشرف.

اللياقة الجسدية أساسية في القبول.

يجب اجتياز الأختبارات بنجاح.

ونقدم لحضراتكم الآن خطوات التقديم علي موقع أبشر