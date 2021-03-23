الموارد البشرية تعلن ساعات عمل رمضان 1442 بالقطاعين العام والخاص

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عمر شويل - جدة الموارد البشرية تعلن ساعات عمل رمضان 1442، بالمملكة العربية السعودية، في القطاعين العام والخاص، والذي تم تحديده من قبل وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وفق تحديثات قانون العمل السعودي لعام 1442هـ، وذلك لكافة المؤسسات التابعة لكلا القطاعين العام والخاص، بجميع مناطق المملكة السعودية، والجدير بالذكر أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يستدعي وقت كاف من التفرغ لأداء العبادات والطاعات، من الصوم والصلاة، مما يجعل القيام بالعمل أمر يحتاج إلى جهد مضاعف من العامل، لأداء ما يكلف به من عمل على أكمل وجه، لذا راعت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وقامت بإصدار قرار منظم بخصوص ذلك الأمر، حتى يتثنى لكافة عمال القطاعين الخاص والعام، بأداء الفرائض مع تخفيف العبء عليهم، خاصة في ظل تحديات المملكة لجائحة كورونا.

الموارد البشرية تعلن ساعات عمل رمضان 1442

وقد أعلنت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تقليل عدد ساعات العمل، ساعتين ليصبح مدة العمل يوميًا خمس ساعات فقط، وذلك وفق المادة 65 قانون العمل السعودي بالقطاعين العام والخاص، والذي تم تعديله بعد استطلاع الرأي بالمادة 77 من قانون العمل، على تخفيض ساعات العمل ويشمل ساعات العمل خلال شهر رمضان، والتي تنص على أن عدد ساعات العمل تقل ساعتين في شهر رمضان، مع التشديد بأن هذا القانون ينطبق على كافة عاملين بالمملكة سواء مسلمين أو عمالة أجنبية غير مسلمة، مع العلم بأن في حال تطلب العمل المكوث مدة زمنية أطول من 6 ساعات، سيعتبر هذا عمل إضافي بمقابل مادي يقدر بزيادة مالية، تبلغ 25% عن كل ساعة من راتب الدوام الأساسي، أما إذا استدعى العمل القيام به ليلًا، يعد حساب الوقت من العمل الإضافي بزيادة تقدر 50% من راتب الدوام الأساسي، وفي حال اعتراض أي مؤسسة أو هيئة في القطاعين على هذا القرار، يتم الإبلاغ عنها على الفور وتحملها العواقب القانونية، لمخالفة القرار.

التشديد على الإجراءات الاحترازية بشهر رمضان

وقد حرصت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتشديد على كافة القطاعات بالمملكة، باتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية، والحفاظ على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق توكلنا tawakkalna، والالتزام بإرتداء الكمامة، وإليك رابط الاستعلام عن مخالفة الكمامة، في حال نسيانها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، وتعقيم اليد بالكحول باستمرار، والحفاظ على التباعد الجسدي الاجتماعي، في قمرات العمل، وغيرها من كافة الإجراءات، والجدير بالذكر أن وزارة الصحة تبذل مجهود جبار، لمواجهة كورونا المستجد، ومواجهة الموجة الثالثة من الوباء بصلابة وعزم، وخاصة منح كافة الصلاحيات للوزارة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للحد من انتشار الفيروس بالمملكة، والعمل على سلامة المواطنين السعوديين، وكافة المقيمين على أراضي المملكة.

العمل عن بعد في بعض الحالات

كما أتاحت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، لأصحاب العمل بالقطاع الخاص، اختيار القيام بالعمل عن بعد، أثناء شهر رمضان الكريم، في حال أن يكون تواجد العامل بمكان العمل حضوريًا، ليس ضروري، خاصة في الأعمال التي تعتمد على الإنترنت، وغيرها من وسائل الرقمنة الحديثة، التي بإمكان العامل أو الموظف القيام بها منزليًا، دون الحاجة للتواجد في مقرات الهيئة أو الشركة التابع لها، بشكل يومي ومستمر.