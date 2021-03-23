“النقل”: اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام اعتبارا من 1 شوال المقبل

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الثلاثاء)، اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، اعتبارا من 1 شوال 1442هـ، الموافق 13 مايو 2021م.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن القرار يأتي حرصاً على حماية الصحة العامة، وللحد من انتشار فيروس “كورونا”، وسعيا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأبانت أنه في حال عدم الالتزام بذلك، فإنه يشترط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة غير المحصنين.