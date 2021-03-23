صورة قديمة تجمع الملك سلمان مع الفارس ناصر بن سرحان بن منيخر

بلادي – الرياض :
أظهرت صورة قديمة، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو بجانب الفارس ناصر بن سرحان بن منيخر، الملقب بـ”أبو كروز”.
وبينت الصورة، الملك سلمان وهو يمسك بيد الفارس ناصر بن سرحان، مبتسماً في لقطة عفوية.
ويعد “بن سرحان” علماً من أعلام جزيرة العرب، حيث شارك في معارك كثيرة منها معركة كنزان عام 1915 وعمره 15 عاما، ومعركة الجوف عام 1919م، وتوفي عام 1976م، وكانت مهنته بالهوية الشخصية (حفيظة النفوس) مدونة بمسمى “فارس”.
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