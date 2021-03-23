“الشورى” يقر مشروع نظام مكافحة التسول.. وهذه أبرز ملامحه

بلادي – الرياض : وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية اليوم (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة التسول. وتضمن المشروع مواد تسهم في معالجة ظاهرة التسول والعمل على القضاء عليها، ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تسهم في الحد من تنامي الظاهرة.

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