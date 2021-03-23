“القصبي” و”الشمراني” يتحدثان عن مسلسلهما الجديد “ممنوع التجول”

بلادي – الرياض :

تحدث الفنانان “ناصر القصبي” و”راشد الشمراني”، عن كواليس مسلسلهما الجديد، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على قنوات “إم بي سي”، تحت عنوان “ممنوع التجول”.

وقال القصبي، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، إن المسلسل يرصد معاناة الناس خلال السنة الفائتة والحالية في ظل انتشار فيروس كورونا والأجواء التي فرضتها الجائحة في العالم كله.

وأضاف أن الناس اكتفوا من الغم الذي أصاب حياتهم بسبب الفيروس، لذلك فالمسلسل سيعرض المعاناة اليومية التي يواجهها البعض في ظل كورونا، ولكن بطابع كوميدي.

وتابع: “الجو الذي فرضه فيروس كورونا في كواليس العمل والتصوير لا يشبه أي نوع من أنواع العراقيل التي واجهناها خلال الأعمال السابقة على امتداد مشوارنا الفني، لكن فريق العمل تمكن من التكيف مع الصعوبات القاسية التي فرضتها الجائحة عليهم”.

ومن جهته، قال الفنان راشد الشمراني إن حلقات المسلسل ستكون منفصلة، وتتناول مواضيع ترسم البسمة النابعة من صميم المعاناة التي يعيشها البعض بسبب كورونا، مضيفاً أنه وناصر القصبي أصدقاء عمر منذ أيام الجامعة، وأن تجربة العمل بينهما مستمرة ابتداءً من المسرح مروراً بالدراما.

وأبدى الشمراني سعادته بالروح العائلية التي سادت موقع التصوير، مؤكداً أن المسلسل متميز ومهم لكونه يقدم حلقات منفصلة وشخصيات متعددة، مشيداً بالفريق الذي شارك في كتابة وإخراج المسلسل، وهم كتاب سعوديون وخليجيون وعرب، ومخرجون سعوديون، كهناء العمير، وعبدالعزيز الشلاحي، وموسى الثنيان، إلى جانب المخرج أوس الشرقي.

يذكر أن المسلسل يشارك في بطولته فنانون آخرون، ومنهم حبيب الحبيب، وفايز المالكي، وإلهام علي، وأسيل عمران، وعبد المجيد الرهيدي، وعلي الحميدي، وخالد الفراج، وهبة الحسين، وفاطمة الحوسني، وماجد مطرب فواز، وآخرون.